Оккупанты принудительно вывозят детей из Мариуполя: чего хочет достичь Кремль

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Кречмаровская Наталия
Русские на оккупированной территории активно "перевоспитывают" детей — пытаются навязывать им идентичность "русского мира".
Фото портал "Комментарии"
В Центре национального сопротивления рассказали, что из временно оккупированного Мариуполя вывезли в Петербург 119 детей на пропагандистское "перевоспитание". Оккупационные власти организовали для них агитационные встречи, направленные на ассимиляцию и навязывание идентичности "русского мира".
Также подчеркнули, что Кремль использует похищение детей как очередной инструмент уничтожения украинской нации.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что россияне под предлогом отдыха совершают пропаганду среди детей с временно оккупированных территорий.
В ЦПД подчеркнули, что имитируя заботу о жителях оккупированных территорий, Россия на самом деле во время подобных мер осуществляет идеологическую обработку детей.
Напомним, россияне на оккупированных территориях, как писал портал "Комментарии", узаконили репрессии против украинцев. С 5 марта вступит в силу новый закон, дающий право полицаям проникать в дома украинцев на временно оккупированных территориях.
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