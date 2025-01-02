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Оккупанты принудительно вывозят детей из Мариуполя: чего хочет достичь Кремль

Кремль использует похищение детей в качестве очередного инструмента уничтожения украинской нации

сегодня, 17:49
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Кречмаровская Наталия

Русские на оккупированной территории активно "перевоспитывают" детей — пытаются навязывать им идентичность "русского мира".

Оккупанты принудительно вывозят детей из Мариуполя: чего хочет достичь Кремль

Фото портал "Комментарии"

В Центре национального сопротивления рассказали, что из временно оккупированного Мариуполя вывезли в Петербург 119 детей на пропагандистское "перевоспитание". Оккупационные власти организовали для них агитационные встречи, направленные на ассимиляцию и навязывание идентичности "русского мира".

“Цели оккупантов: систематически лишить молодых украинцев их культурной самобытности, формируя у них ненависть к Украине. Вместо каникул дети получают принудительную "экскурсию", которая заканчивается тем, что они больше не возвращаются домой”, — сообщили в Центре.

Также подчеркнули, что Кремль использует похищение детей как очередной инструмент уничтожения украинской нации.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что россияне под предлогом отдыха совершают пропаганду среди детей с временно оккупированных территорий.

“Россияне к новогодним праздникам организовали “программы отдыха” для детей с оккупированных территорий в российские города. Организаторы обещают экскурсии, во время которых дети "смогут погрузиться в культуру и историю родной страны", — говорится в сообщении.

В ЦПД подчеркнули, что имитируя заботу о жителях оккупированных территорий, Россия на самом деле во время подобных мер осуществляет идеологическую обработку детей.

Напомним, россияне на оккупированных территориях, как писал портал "Комментарии", узаконили репрессии против украинцев. С 5 марта вступит в силу новый закон, дающий право полицаям проникать в дома украинцев на временно оккупированных территориях.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/12878
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