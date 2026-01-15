logo

Оккупанты применяют коварную тактику для обхода: в ВСУ предостерегли о падении большого города
НОВОСТИ

Оккупанты применяют коварную тактику для обхода: в ВСУ предостерегли о падении большого города

Украинские защитники концентрируют силы, чтобы враг не прорвался в Покровск и Мирноград

15 января 2026, 09:55
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российские оккупационные силы продолжают активные попытки захватить города Покровска и Мирнограда, несмотря на сопротивление украинских защитников. Об этом в эфире Киев24 сообщил начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки Отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Игорь Яременко. По его словам, враг каждый день в течение последних полутора месяцев проводит штурмовые действия, пытаясь найти новые пути для обхода украинской обороны и продвинуться вглубь территории.

Оккупанты применяют коварную тактику для обхода: в ВСУ предостерегли о падении большого города

Фото: из открытых источников

"Силы обороны удерживают позиции, планы противника ясны, и мы делаем все возможное, чтобы не допустить его продвижения", — подчеркнул Яременко.

Он добавил, что украинские военные концентрируют свои ресурсы в защите ключевых направлений, чтобы помешать врагу проникнуть в Покровск и Мирноград.

Ситуация в Покровском направлении остается напряженной. Военный обозреватель Денис Попович сообщал, что часть Покровска и Мирнограда частично находится под угрозой оккупации. Основная цель русских войск – вытеснить украинских защитников из этих городов и взять под контроль важные транспортные артерии.

Попович отметил, что северная часть Покровска, расположенная за железнодорожным путём, находится в серой зоне. Здесь сосредоточены позиции ВСУ и продолжаются активные боевые действия. Часть украинских сил также удерживает позиции в Мирнограде. Враг пытается продвинуться в сторону населенных пунктов Гришино и Родинское. В случае захвата этих территорий логистика и снабжение Покровска и Мирнограда будут серьезно усложнены, что создает дополнительное давление на защитников.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на сегодняшний день российские войска вновь произвели обстрел территории Киевской области. Особенно пострадал Бучанский район, где повреждено по меньшей мере восемь частных домов. В результате ударов выбиты окна, повреждены фасады и кровли жилых зданий. Пострадавшие уже получают необходимую помощь и поддержку.



