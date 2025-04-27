Оккупанты превращают разрушенный Бахмут в декорацию к «80-летию победы»

Во временно оккупированном Бахмуте российские войска продолжают цинично использовать руины города для пропаганды. Оккупанты массово увешивают остатки зданий русской символикой, готовя "праздничные" мероприятия к так называемому "80-летию победы".

Оккупанты украшают разрушенный Бахмут. Фото: оккупационные источники

Вместо того чтобы восстанавливать разрушенную инфраструктуру или помогать местным жителям, захватчики превращают город в бутафорскую декорацию для своих пропагандистских сюжетов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как россияне увешивают разрушенный Бахмут баннерами и раскрашивают столбы в триколоры. Такие действия они называют подготовкой до 9 мая — тогда же празднуют так называемый День победы.

Кадры с подготовкой опубликовали на пропагандистских ресурсах. Окрашенные столбы в триколоры, плакаты с георгиевскими лентами и надписями "1945-2025" — так россияне называют "символом новой жизни" свои работы в уничтоженном Бахмуте.

Сейчас оккупанты заявляют, что таким образом готовятся к 9 мая — в этот день празднуют так называемый "День победы".

"Бахмут не отдан в жертву нацистам, город возрождается, готов строить новую жизнь под мирным небом, очищенным от скверны фашизма", — пишут пропагандисты.

Также "Комментарии" сообщали, что власти Казахстана запретили проводить шествия "Бессмертный полк" на 9 мая, обратили внимание росСМИ. Причиной назвали отсутствие свободных площадок. Желающих провести шествия ждут штрафы, задержание или даже арест.