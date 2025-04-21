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Оккупанты пошли в штурм на одном из направлений: какой город скоро будет, как Бахмут

Военный сообщил, на каком отрезке сейчас «горячо»

сегодня, 12:10
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Недилько Ксения

После окончания так называемого "Пасхального перемирия", россияне пошли в штурм на всех участках Покровского направления. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

Оккупанты пошли в штурм на одном из направлений: какой город скоро будет, как Бахмут

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По его словам, город скоро превратится во второй Бахмут.

"Покровск и подступы к нему надежно держат, но город фактически разбирается в хлам, о чем мало кто говорит. На данный момент очень мало осталось невредимых домов, впоследствии будет больше исчезать их внешность.

При такой интенсивности боевых действий, к сожалению, город ждет удел Бахмута и со временем степень разрушения будет просто увеличиваться. По сравнению с тем же Бахмутом значительно увеличилось количество КАБов и FPV-дронов, которыми более полугода шлифуют город", – отмечает военный.

Лейтенант ВСУ также отметил, что массово начались штурмы в этом направлении.

"На Покровском направлении в районе Удачное – Успеновка, после так называемого перемирия, п*дары пошли штурмами на всех участках.

В принципе и так было понятно для чего это "перемирие" затеялось, вся х*ня в том, что там, где было спокойно — они подвозили БК, провиант и совершали эвак раненых, в то время как на других участках нам не давали этого делать обстрелами и тд, поэтому там п**дячка шла полным ходом.

Оккупанты пошли в штурм на одном из направлений: какой город скоро будет, как Бахмут - фото 2
Оккупанты пошли в штурм на одном из направлений: какой город скоро будет, как Бахмут - фото 3
Оккупанты пошли в штурм на одном из направлений: какой город скоро будет, как Бахмут - фото 4
Оккупанты пошли в штурм на одном из направлений: какой город скоро будет, как Бахмут - фото 5
Оккупанты пошли в штурм на одном из направлений: какой город скоро будет, как Бахмут - фото 6
Оккупанты пошли в штурм на одном из направлений: какой город скоро будет, как Бахмут - фото 7
Оккупанты пошли в штурм на одном из направлений: какой город скоро будет, как Бахмут - фото 8
Оккупанты пошли в штурм на одном из направлений: какой город скоро будет, как Бахмут - фото 9

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские военкоры утверждают, что 20 апреля украинские войска нарушили Пасхальное перемирие и совершили наступление на северо-западе Белгородской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 20 апреля российские военкоры заявили, что продолжаются бои у Демидовки и Поповки (оба к северо-западу от города Белгород), и обвинили украинские войска в неудачном наступлении на Поповку в нарушение Пасхального перемирия.



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