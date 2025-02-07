Оккупанты попали в "бермудский треугольник": из штурмов возвращаются единицы - как это устроено

ВСУ перемалывают в Торецке Донецкой области массу живой силы оккупантов. Благодаря боям на этом направлении российская армия не может перебросить силы на другие направления. Об этом 7 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинского военного журналиста Богдана Мирошникова.

Бои за Торецк продолжаются семь месяцев, и конца им не видно. Фото: ВСУ / скриншот

После заявления о том, что оккупанты несут серьезные потери в городе и не вывозят тела ликвидированных военных, Мирошников добавил, что шахта "Торецкая" стала для оккупантов "настоящим бермудским треугольником".

"Идет туда много врагов на штурм наших позиций, а возвращаются – единицы. И все равно лезут! Такое упрямство не поддается логике, не поддается пониманию, не поддается ничему!", — отметил он.

Журналист добавил, что в Крымском Донецкой области "все сложно, очень трудно даже линию боестолкновения определить", потому что она постоянно двигается в обе стороны. В остатках Забалки – "бои за каждый дом, за каждый огород".

"В Щербиновке-Леонидовке продолжаются маневренные бои. Кстати, очень напоминает то, что сейчас на Курщине. Сохранение жизни и здоровья – главное, поэтому наши воины при необходимости могут отойти, чтобы утилизировать больше врагов, а затем вернуть утраченные позиции", — пояснил Мирошников.

Он подчеркнул, что Торецкий район обороны продолжает сковывать значительные силы оккупантов, которые враг не может направить на другие участки, в первую очередь — на Часов Яр и Константиновку.

"Бои за Торецк продолжаются семь месяцев, и будут продолжаться еще, потому что финала там пока не видно", — заверил журналист.

Как сообщал портал "Комментарии", минобороні РФ 7февраля заявило о взятии Торецка под контроль. Мирошников, DeepState и официальные украинские военные источники впоследствии эту информацию опровергли.

"Комментарии" писали, что сейчас в боях на востоке Украины наблюдается относительное затишье, Россия сократила активность. Однако эта передышка может быть признаком подготовки к большой битве за Донбасс на четырех ключевых направлениях, считает военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров. Эти четыре ключевые точки — Часов Яр, Торецк, Покровск и направление южнее Покровска, юг Донецкой области, где сейчас враг будет пытаться, вероятно, выйти на административную границу Донецкой области.











