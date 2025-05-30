Оккупанты попали «шахедом» по жилому дому: под завалами ищут людей

30 мая 2025 года, в 02:30, оккупанты нанесли удар по Белозерскому Покровскому району Донецкой области. Вражеский БпЛА "Герань-2" попал в пятиэтажный жилой дом. В результате попадания средства поражения загорелся пожар.

Последствия удара по Донецкой области. Фото: ГСЧС

Находясь в квартире, получили телесные повреждения 40-летняя женщина и ее сын 16 лет. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и отравление угарным газом.

По данным ГСЧС, частично разрушены квартиры с третьего по пятый этажи. Возник пожар площадью 100 кв.м., который спасатели ликвидировали.

Предварительно под завалами могут находиться еще два человека. Продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ночью Харьков подвергся массированной атаке российских беспилотников, в результате чего поступила информация о 9 раненых, среди которых двое детей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Городской голова проинформировал, что в городе раздалась серия взрывов. "Харьков под массированной атакой БПЛА. Будьте осторожны!", — написал мэр. Через некоторое время он добавил, что массированный удар российских беспилотников нанесен территорией одного из коммунальных предприятий в Слободском районе города. На объекте пострадала одна женщина – сотрудница предприятия. По словам Терехова, всего было зафиксировано 8 попаданий Слободским районом.

"Жилые дома, расположенные вблизи места удара, повреждены. Масштабы уточняются. Информация о пострадавших на данный момент не поступала", — проинформировал Игорь Терехов. Кроме того, под утро глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что всего в результате атак по Харькову и области пострадали 9 человек, в том числе двое подростков.