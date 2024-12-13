Оккупанты получили неожиданную "помощь": ситуация на Покровском направлении

Вражеские войска на Покровском направлении продолжают штурмовые действия, однако не спешат "штурмовать Покровск в лоб". Военные рассказывают, что помогает вражеским войскам.

Фото портал "Комментарии"

По словам мэра Генического, командира взвода 24ОШБ "Айдар" Станислава Бунятова, на Покровском направлении погода способствует противнику, однако весомых продвижений пока оккупанты не имеют. Он пояснил, что основная задумка врага состоит в прорыве малыми группами ДРГ на окраину Покровска для дальнейшего развития штурмовых действий. По его словам, несколько групп уже уничтожены.

"Сегодня почти по всему направлению враг накапливается и ведет артподготовку, утром пытались штурмовать наши позиции на 3 легковых авто, которые были уничтожены вместе с "пассажирами", — отметил военный.

Лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" рассказал, что оккупанты не спешат штурмовать Покровск "в лоб". По его словам, такая тактика вполне ожидаема. Максимум – применяют ДРГ.

“ЛБС на север Шевченко проходит по краю "серяка", поэтому наступления там как такового пока нет. В то же время пытаются расширять плацдарм, с юга от Новотроицкого двигаюсь на запад в поля, подходят к Новооленовке с севера (р-н Новотроицкого) и с востока (р-н Пушкино)”, — рассказал военный.

По его словам, характер штурмов – исключительно большое количество пехоты с применением небольшого количества автомобильной техники.

Напомним, что Россия потеряла на Покровском направлении самое большое количество военных, техники и вооружения. Речь идет, как рассказал портал "Комментарии" о около 60% тех сил, которые Москва собрала для захвата Украины в начале полномасштабного вторжения. Уничтожены почти 2 тысячи единиц военной техники и вооружений.



