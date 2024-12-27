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Оккупанты показали флаг РФ на Харьковщине: где продвинулся враг

Вражеские войска установили флаг, вероятно, в Харьковской области

27 декабря 2024, 19:39
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Кречмаровская Наталия

В Украине продолжается полномасштабная война. Несмотря на мужественное сопротивление, которое продолжают оказывать украинские защитники, вражеские войска имеют частичный успех на фронте.

Оккупанты показали флаг РФ на Харьковщине: где продвинулся враг

Иллюстративное фото

В Министерстве обороны страны-агрессорки показали видео установки флага в Харьковской области. По данным вражеского Минобороны, флаг установили в центре села Лозовая Харьковской области.

OSINT-наблюдатели из американского Института изучения войны подтвердили некоторые локальные успехи российских захватчиков на востоке Харьковской области. При этом в Минобороны РФ отчитались об установлении контроля над Лозовой, а Z-блоггеры заявляли, что россиянам удалось захватить Загрызово, а также продвинуться в районе Двухлетней и Западной Харьковской области.

"Геолокационные кадры от 24-26 декабря показывают, что российские войска недавно захватили Лозовую (населенный пункт находится к юго-востоку от Купянска) и Берестово (северо-восточнее Лозовой) и наступали вдоль улицы Степной к югу от Загрызово и в восточной Новое , – пишут аналитики.

Напомним, что у оккупантов на фронте, как писал портал "Комментарии", возникли проблемы. На фронте увеличилось количество дезертирства, однако такая ситуация наблюдается со стороны противника. В Центре национального сопротивления отметили, что на временно оккупированных территориях Херсонской области участились случаи дезертирства среди оккупантов.

“Для поиска дезертиров в регион прибыли дополнительные силы росгвардии, выполняющие роль заградительных отрядов. Причиной побега и случаев самоувечья является нежелание оккупантов умирать из-за амбиций больного диктатора", — отметили в Центре.



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