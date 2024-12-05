Оккупанты подняли в небо группу истребителей Ту-95МС: что известно

Мониторы сообщают о взлете группы ТУ-95МС с аэродрома "Оленья" курсом на Каспий. В настоящее время цель вылета неизвестна, возможно, передислокация.

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Воздушные Силы ВС Украины объявили воздушную тревогу в северных и центральных областях, включая Киев и область. Сообщается о ракетной опасности.

Отмечается, что зафиксированы пуски крылатых ракет через Черниговщину в направлении Киева.

Что делать во время воздушной тревоги: рекомендации по вашей безопасности

1. Услышали сигнал – действуйте немедленно

Как только вы услышали сигнал тревоги (сирены, сообщения в приложениях, SMS или другие источники), немедленно переходите в укрытие. Не игнорируйте предупреждение, даже если вам кажется, что опасность пройдет стороной.

2. Найдите безопасное место

Укрытие: Безопаснее всего находиться в официальных укрытиях (бомбоубежищах). Они расположены в подвалах, метрополитене или других специально обустроенных местах. Заранее узнайте их расположение возле вашего дома или места работы.

Если нет доступа к укрытию, спускайтесь на более низкие этажи или находитесь в коридорах или комнатах без окон. Избегайте лифтов.

Улица: Если сигнал застал вас на улице, найдите ближайшее укрытие (подземный переход, подвал). В случае прямой опасности лягте на землю возле укрытия, если нет возможности добраться до безопасного места.

3. Как правильно вести себя в укрытии

Держите покой. Паника может мешать как вам, так и людям рядом.

Соблюдайте правила гигиены. Если укрытие заполнено, избегайте хаоса, соблюдайте чистоту.

Слушайте официальные источники информации. Используйте приложения (например, "Воздушная тревога") или официальные каналы в Telegram.

4. Подготовьте заранее "тревожный рюкзак"

Рюкзак с необходимыми вещами должен быть всегда готов. Вот что следует положить:

Документы (в водонепроницаемом пакете).

Аптечка.

Запас воды и еды (на 1-2 дня).

Фонарик и батарейки.

Радиоприемник с зарядом.

Одежда по сезону.

Минимум денег в наличных.

5. Чего делать нельзя

Не игнорируйте сигнал. Каждая минута важна для вашей безопасности.

Не стойте возле окон. Ударная волна может вызвать осколки стекла.

Не фотографируйте и не снимайте видео. Это может быть опасно и запрещено.

Не возвращайтесь домой до завершения тревоги. Ждите официального оповещения.

6. Завершение тревоги

Слушайте официальные сообщения об отмене тревоги. Не покидайте укрытие до этого момента, даже если кажется, что угроза миновала.

Пока враг нацелен на обстрел критической инфраструктуры Украины, поэтому важно всегда иметь заряженные павербанки, устройства, а также запасы воды.