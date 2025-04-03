Оккупанты почти захватили Разлив: ВСУ могут не выйти из Константинополя

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Недилько Ксения
Враг фактически захватил разлив, контролируя около 90% села. Нашего гарнизона там практически нет, остались те, кто еще ведет арьергардные бои. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военкора Богдана Мирошникова.
Карта боевых действий DeepState, скриншот
По его данным, следующий рубеж обороны – Алексеевка-Богатырь.
"Села находятся по обеим берегам Волчьей, и по крайней мере в Алексеевке можно обороняться довольно долго. Далее также есть неплохие места для длительной обороны, поэтому продвижение врага не будет скорым.
Если, конечно, они очередную дивизию туда не перебросят, чтобы атаковать Новопавловку. Но на данный момент это не больше, чем их влажные мечты", – отмечает военкор.
Напомним, что аналитики проекта DeepState 31 марта сообщали о том, что в Разливе враг стремительно проходит "серой зоной" и пытается закрепиться и спрятаться в селе.
Там сообщали, что за последнее время проходит многочисленная фиксация врага, который даже имеет возможность на восточных окраинах села свободно передвигаться.
Также "Комментарии" писали , что враг продолжает атаковать Силы обороны специальными боеприпасами, снаряженными опасными химическими веществами.
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