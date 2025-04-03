Оккупанты почти захватили Разлив: ВСУ могут не выйти из Константинополя

Враг фактически захватил разлив, контролируя около 90% села. Нашего гарнизона там практически нет, остались те, кто еще ведет арьергардные бои. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военкора Богдана Мирошникова.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"Теперь нужно не просто выходить из Константинополя, а срочно это делать, потому что будет полная беда. Там с одной стороны по дороге – враг, с другой – река. Места для выхода очень мало", – подчеркивает журналист.

По его данным, следующий рубеж обороны – Алексеевка-Богатырь.

"Села находятся по обеим берегам Волчьей, и по крайней мере в Алексеевке можно обороняться довольно долго. Далее также есть неплохие места для длительной обороны, поэтому продвижение врага не будет скорым. Если, конечно, они очередную дивизию туда не перебросят, чтобы атаковать Новопавловку. Но на данный момент это не больше, чем их влажные мечты", – отмечает военкор.

Напомним, что аналитики проекта DeepState 31 марта сообщали о том, что в Разливе враг стремительно проходит "серой зоной" и пытается закрепиться и спрятаться в селе.

" В последнем обновлении можно увидеть появление красных зон в разных точках населенного пункта. Это наиболее подходящее описание характера боевых действий в районе села, где противник постоянно совершает движение по серяку в сторону Разлива и пытается там спрятаться, закрепиться. К *цапы доходят до села пешком или осуществляется заброс на технике. Так что в "красных точках" образовались накопления противника, спрятавшегося по подвалам, домам и тому подобное ", – отмечали в DeepState .

Там сообщали, что за последнее время проходит многочисленная фиксация врага, который даже имеет возможность на восточных окраинах села свободно передвигаться.

"Пока ситуация находится на уточнении, есть ли в селе вообще кто-то и не занял ли его полностью противник, ведь с мест ситуация отличается и не все хотят признавать реальность ситуации", – сообщали тогда аналитики проекта.

Также "Комментарии" писали , что враг продолжает атаковать Силы обороны специальными боеприпасами, снаряженными опасными химическими веществами.