Оккупанты перед взиманием сил на фронт прячутся среди гражданских

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Недилько Ксения
Очередное место базирования окупантов вынесено на территорию ММК им. Ильича в Кальмиусском районе оккупированного Мариуполя. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Перебрасывание техники оккупантов из РФ. Фото: Петр Андрющенко
Напомним, портал "Комментарии" писал, что ранее в оккупированном Приазовье фиксировалось перебрасывание танков оккупантов тягачами. Об этом сообщал экс-советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко со ссылкой на информацию Мариупольского сопротивления.
Маршрут Бердянский направление — Мангуш — Никольское — Волноваха. В сутки зафиксировано по меньшей мере 9 тягачей с танками разных модификаций, отмечает Андрющенко. По его данным, вместе с танками идет перемещение колоннами из тентованных грузовиков, за день не менее 12 по тому же маршруту. Грузы – преимущественно БК. "Кроме этого, обратное движение грузовиков (Волноваха — Никольское — район Малоянисоли и далее в направление Угледар / Великая Новоселка) с древесиной для обустройства блиндажей. Перемещения живой силы не зафиксированы", — отметил чиновник.
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