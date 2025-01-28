logo

BTC/USD

102621.72

ETH/USD

3174.34

LTC/USD

114.66

USD/UAH

42.30

EUR/UAH

44.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты перед взиманием сил на фронт прячутся среди гражданских
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты перед взиманием сил на фронт прячутся среди гражданских

На оккупированных территориях россияне ночуют среди гражданских, чтобы использовать их как «живой щит»

сегодня, 12:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Очередное место базирования окупантов вынесено на территорию ММК им. Ильича в Кальмиусском районе оккупированного Мариуполя. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Оккупанты перед взиманием сил на фронт прячутся среди гражданских

Перебрасывание техники оккупантов из РФ. Фото: Петр Андрющенко

"Недалеко от бывшего кинотеатра Шевченко по пр. Никопольском в Кальмиусском районе россияне обустроили место для ночевок на время кувырка живой силы и грузовиков. Продолжается тенденция разнесения подобных баз по Мариуполю без использования ММК им. Ильича. Странная, но понятная. Таким образом, пытаются избежать больших потерь в случае атаки со стороны ВСУ", – отмечает Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ранее в оккупированном Приазовье фиксировалось перебрасывание танков оккупантов тягачами. Об этом сообщал экс-советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко со ссылкой на информацию Мариупольского сопротивления.

Маршрут Бердянский направление — Мангуш — Никольское — Волноваха. В сутки зафиксировано по меньшей мере 9 тягачей с танками разных модификаций, отмечает Андрющенко. По его данным, вместе с танками идет перемещение колоннами из тентованных грузовиков, за день не менее 12 по тому же маршруту. Грузы – преимущественно БК. "Кроме этого, обратное движение грузовиков (Волноваха — Никольское — район Малоянисоли и далее в направление Угледар / Великая Новоселка) с древесиной для обустройства блиндажей. Перемещения живой силы не зафиксированы", — отметил чиновник.                                                                       




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости