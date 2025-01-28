Оккупанты перед взиманием сил на фронт прячутся среди гражданских

Очередное место базирования окупантов вынесено на территорию ММК им. Ильича в Кальмиусском районе оккупированного Мариуполя. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Перебрасывание техники оккупантов из РФ. Фото: Петр Андрющенко

"Недалеко от бывшего кинотеатра Шевченко по пр. Никопольском в Кальмиусском районе россияне обустроили место для ночевок на время кувырка живой силы и грузовиков. Продолжается тенденция разнесения подобных баз по Мариуполю без использования ММК им. Ильича. Странная, но понятная. Таким образом, пытаются избежать больших потерь в случае атаки со стороны ВСУ", – отмечает Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ранее в оккупированном Приазовье фиксировалось перебрасывание танков оккупантов тягачами. Об этом сообщал экс-советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко со ссылкой на информацию Мариупольского сопротивления.

Маршрут Бердянский направление — Мангуш — Никольское — Волноваха. В сутки зафиксировано по меньшей мере 9 тягачей с танками разных модификаций, отмечает Андрющенко. По его данным, вместе с танками идет перемещение колоннами из тентованных грузовиков, за день не менее 12 по тому же маршруту. Грузы – преимущественно БК. "Кроме этого, обратное движение грузовиков (Волноваха — Никольское — район Малоянисоли и далее в направление Угледар / Великая Новоселка) с древесиной для обустройства блиндажей. Перемещения живой силы не зафиксированы", — отметил чиновник.



