Оккупанты перебрасывают технику и живую силу, пополняя важные направления

Из Бердянского направления в сторону Волновахи фиксируются многочисленные активные движения малыми автомобильными колоннами по 4-6 единиц грузовиков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, публикующего кадры Мариупольского сопротивления.

Перебрасывание техники оккупантов из РФ. Фото: Петр Андрющенко

Перемещение военной техники в виде гусеничной или колесной бронетехники на минимальном уровне по сравнению с октябрем и ноябрем.

Замедлилось, но не исчезло перемещение со стороны россии через Новоазовск и дальше через Мариуполь. Здесь двигаются группами по два-три грузовика, преимущественно живая сила. Маркировка "V".

Пытаются максимально укреплять Кураховский и Времивский отрезки.

"О северокорейских инструкторах. Более двух недель не фиксируем их присутствие по всему оккупированному Приазовью", – отмечает Андрющенко.









Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что оккупанты массово перебрасывают военную технику из Крыма еще на одно направление.

Агенты "АТЕШ" зафиксировали и отследили перемещение колонны военной техники, двигавшейся по трассе на север Крыма.

Вероятно, колонна направляется в сторону временно оккупированной Запорожской области, где оккупанты ведут активные наступательные действия и планируют усиливать их. В составе колонны было замечено множество бронированной техники, включая танки, БМП и БТР, а также военные тягачи и грузовики. "Вся собранная информация уже передана по назначению. Мы знаем, где и как остановить эту технику, чтобы она не достигла материковой части Украины!" – отметили в "АТЭШ".