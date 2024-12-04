Оккупанты перебрасывают технику и людей ближе к фронту: речь идет о новом наступлении

Россияне стягивают новоконтрактников и подразделения с фронта на ротацию в Мариупольско – Бердянскую агломерацию. С конца прошлой недели все базы снова заполнены, а полигоны в Бабах-Тараме и в Новопетровке (рядом с Бердянском) в активной фазе тренировок. Об этом сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

Перебрасывание техники оккупантов из РФ. Фото: Петр Андрющенко

Он отмечает, что на местах оккупанты возобновили разговоры о подготовке наступления в Запорожской области без подробностей и деталей.

При этом пока накопление или тотальное перемещение в Розовско-Пологовскую агломерацию Запорожской области не фиксируется. Здесь все перемещения Мариуполя в стандартном темпе для боевых действий.

"В общем, можно констатировать, что Приазовская часть вернулась в точку формирования и накопления определенных резервов. Где именно они будут задействованы – сейчас не известно. Однако исключать возможность усиления ими Запорожского направления боевых действий не стоит. Но говорить о полноценной подготовке наступления, сопоставимого с Кураховским отрезком рано", – добавил Андрющенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Враг заявил об оккупации двух населенных пунктов: может быть прорыв обороны в двух областях

Вооруженные Силы РФ в результате наступательных действий сообщили о захвате населенных пунктов Романовка Донецкой области и Новодаровка Запорожской области. Об этом сообщило оккупационное Минобороны РФ по итогам суток 3 декабря.

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что заявления российских источников не подтверждены.

"Российские источники, включая Министерство обороны, утверждали 3 декабря, что российские войска захватили Романовку (к северо-востоку от Угледара), но ISW не нашел подтверждения этих российских заявлений. 3 декабря украинский источник опубликовал кадры, на которых видно, как украинский разведывательный отряд отражает российский механизированный штурм численностью роты близ Максимовки (к северо-западу от Угледара) в составе четырех танков и шести БМП, из которых украинские силы уничтожили два танка и две БМП", – отмечают в США.