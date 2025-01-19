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Оккупанты отбирают жилье за отказ получать паспорт РФ: шокирующие подробности

Россияне «национализируют» жилье украинцев

сегодня, 17:50
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Марьян Ощановский

Так называемый путинский "народный фронт" на временно оккупированной Луганщине выискивает людей с ограниченными физическими возможностями и национализирует их жилье.

Оккупанты отбирают жилье за отказ получать паспорт РФ: шокирующие подробности

Враг усиливает репрессии. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, поводом к лишению права на частную собственность является отсутствие российского паспорта. Правда, оккупанты дают возможность инвалидам поменять гражданство на российское, чтобы получить шанс остаться с крышей над головой.

По данным Центра сопротивления, недавно таким шантажом паспортизировали 72-летнюю жительницу Луганска с инвалидностью. Женщина не может передвигаться самостоятельно, поэтому стала заложником ситуации, когда без ее согласия и известная она стала россиянкой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ о призыве граждан находящихся в запасе граждан РФ на военные сборы в 2025 году. "Несмотря на любые внешние обстоятельства, переговоры или точнее переговоры о переговорах, максимально быстро и эффективно работать над изменениями в армии, собственным производством дронов, оружия и боеприпасов, развитием технологий. Системные изменения необходимо внедрять здесь и сейчас, не возлагая надежд на спасение чужими руками. Нет сегодня других приоритетов", — заявил майор ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен отвечать перед законом, а не работать послом Украины в Великобритании. По ее словам, никто из украинских генералов не наказан на провалы на фронте. "Мы имеем дело с крайне наглой псевдоэлитой, которая вовсе не чувствует ответственности за человеческие жизни. Фронт сражается вопреки системе, а не благодаря ей", — заявила она.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/kolaboranty-vidbyrayut-zhytlo-u-nepovnospravnyh-yaki-ne-otrymaly-rosijskyj-pasport/
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