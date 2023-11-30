Оккупанты "освобождают" жителей Энергодара от жилья

Во временно захваченном городе Энергодар Запорожской области новоприбывшие российские военнослужащие заселяются в квартиры местных жителей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет портал "Комментарии".

В Энергодаре люди не рады россиянам. Фото из открытых источников

В Центре рассказали, что большинство местных жителей, не поддержав оккупацию, покинули Энергодар, из-за чего многие квартиры в городе опустели. Захватчики решили, что такие квартиры подлежат так называемой "национализации".

В Центре сопротивления отметили, что опустевшие дома россияне учитывают, после чего передают их в пользование местным коллаборантам, военным и их семьям.

"В настоящее время в Энергодаре продолжается расселение новой партии оккупантов, занимающих квартиры украинцев", — сообщили в Сопротивлении.

Такие действия допустимы для окупантов, так как в РФ не существует понятия "частная собственность" и абсолютно отсутствует культура уважения к частной собственности, отметили в Сопротивлении.

Центр национального сопротивления также призвал жителей города передавать Движению сопротивление информацию о коллаборантах, которые помогают оккупантами заселяться в дома украинцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики заставляют детей прославлять войну. На захваченных землях в начальных классах проводится акция "письмо солдату". В ее рамках пропагандисты цинично заставляют украинских детей под диктовку “учителя” писать письма оккупантам.

"Комментарии" также писали, что на временно оккупированные территории Луганской области прибыла новая партия учителей из России, занимающихся русификацией местных школьников. Новую партию "гастролеров" из Тюмени оккупанты завезли в школы города Сорокино.

