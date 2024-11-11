Оккупанты «освободили» еще один населенный пункт Харьковщины (карта)

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил окупантов из 347-го мотострелкового полка с "освобождением" населенного пункта Колесниковка Харьковской области. Об этом сообщает оккупационное министерство обороны.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

По данным аналитиков проекта DeepState, враг продвинулся в Торецке, возле Антоновки, Селидового и Богоявленки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты имеют значительные продвижения на фронте: карта DeepState

Враг продвинулся в Курахово, Григоровке, возле Максимилиановки, Победы, Новоалексеевки и Богоявленки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState .

По данным Института изучения войны, оккупанты недавно незначительно продвинулись к северо-западу от Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 9 ноября, показывают, что враг недавно незначительно продвинулся в пределах северо-восточных тернов. Оккупационные военкоры утверждали, что русские войска также продвинулись юго-западнее Стельмаховки и дальше в пределах северных Тернов, но ISW не нашел визуального подтверждения этих утверждений. Еще один пропагандист опроверг заявления, включая Министерство обороны России, о том, что российские войска захватили Терны, и отметил, что кадры, на которых виден российский флаг в Тернах, были установлены беспилотником и что нет никаких доказательств подтверждения, что оккупанты захватили весь населённый пункт. Военнослужащий также утверждал, что украинские силы удерживают позиции восточнее в районе Серебрянского леса, чем раньше оценивали российские источники.