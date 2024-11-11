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Оккупанты «освободили» еще один населенный пункт Харьковщины (карта)

В России празднуют захват новых украинских территорий

сегодня, 12:38 comments1720
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Недилько Ксения

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил окупантов из 347-го мотострелкового полка с "освобождением" населенного пункта Колесниковка Харьковской области. Об этом сообщает оккупационное министерство обороны.

Оккупанты «освободили» еще один населенный пункт Харьковщины (карта)

Карта боевых действий DeepState, скриншот

По данным аналитиков проекта DeepState, враг продвинулся в Торецке, возле Антоновки, Селидового и Богоявленки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты имеют значительные продвижения на фронте: карта DeepState

Враг продвинулся в Курахово, Григоровке, возле Максимилиановки, Победы, Новоалексеевки и Богоявленки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState .

По данным Института изучения войны, оккупанты недавно незначительно продвинулись к северо-западу от Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 9 ноября, показывают, что враг недавно незначительно продвинулся в пределах северо-восточных тернов. Оккупационные военкоры утверждали, что русские войска также продвинулись юго-западнее Стельмаховки и дальше в пределах северных Тернов, но ISW не нашел визуального подтверждения этих утверждений. Еще один пропагандист опроверг заявления, включая Министерство обороны России, о том, что российские войска захватили Терны, и отметил, что кадры, на которых виден российский флаг в Тернах, были установлены беспилотником и что нет никаких доказательств подтверждения, что оккупанты захватили весь населённый пункт. Военнослужащий также утверждал, что украинские силы удерживают позиции восточнее в районе Серебрянского леса, чем раньше оценивали российские источники.



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