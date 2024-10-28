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Оккупанты осуществляют большую переброску военных подразделений в Запорожье

Враг, вероятно, готовит наступление на одном из направлений фронта

сегодня, 08:43
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Недилько Ксения

Сегодня оккупационные власти в Запорожской области закрывают на движение дорогу из Бердянска в Токмак под предлогом перегона большой колонны тяжелой строительной техники. Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Оккупанты осуществляют большую переброску военных подразделений в Запорожье

Карта перебрасывания техники оккупантов. Фото: Петр Андрющенко

"На самом деле, таким образом оккупационные власти пытаются избежать фиксации передвижения военных подразделений из Мариупольско-Бердянской агломерации в рамках подготовки наступательных действий. Речь не только и не столько о тяжелой технике, сколько о больших организованных колоннах живой силы и БК", – отмечает Андрющенко.

Он сообщил, что организация подразделений к передвижению была начата с вечера пятницы и продолжалась все выходные.

"Никаких реальных "колонн строительной техники" в Бердянске физически не существует, как и планов на инфраструктурные проекты в оккупированном Токмаке.

Поэтому просим сообщать силам обороны о номенклатуре и количестве перебрасывания войск по ходу движения", – отмечает Андрющенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты пытаются форсировать реку Оскол и бьют некачественными снарядами из КНДР

27 октября российские войска продолжили наступательные действия на севере Харьковской области, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

26 и 27 октября российские войска продолжали наступать к северо-востоку от города Харьков близ Волчанска и Старицы (юго-западнее Волчанска). Пропагандистский военкор утверждал, что неизвестные подразделения российского спецназа действуют вблизи Сеньково (южнее Купянска на западном берегу реки Оскол), хотя ISW не наблюдал ни одного визуального или независимого подтверждения того, что российские силы пересекли реку Оскол.

Также российские блогеры утверждали, что оккупанты продвинулись в пределах Первомайского (к западу от Сватово) и к северным окрестностям Тернов (к западу от Кременной).



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