Оккупанты осудили девять военнопленных ВСУ

В оккупированном Донецке так называемый "суд днр" вынес приговор девяти военнослужащим ВСУ. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. Оккупанты их обвиняют в обстреле поселка Старый Крым в Мариуполе в марте 2022 года и приговорили от 24 лет к пожизненному заключению. Защитники будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Военнопленные в суде "ДНР". Фото: Мариупольский горсовет

Сроки получили военные 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрей Шестак, Назарий Мороз, Владислав Яворский, Вадим Шульга, Сергей Ямпольский, Максим Колбасин, Дмитрий Шалара, Владимир Пензин и Константин Романюк. Все они защищали Мариуполь от российских оккупантов, находились на территории меткомбината "Азовсталь" и затем попали в российский плен.

Напомним, портал "Комментарии" также сообщал, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг информацию о якобы нежелании Украины забирать из России военнопленных, списки которых недавно опубликовала российская омбудсман Татьяна Москалькова.

"В очередной раз узнаю об опубликованных российским уполномоченным по правам человека списках украинских военнопленных, которых якобы не соглашаются забирать домой. Еще раз опровергаю эту информацию и подтверждаю готовность Украины убрать всех своих граждан из плена и незаконного содержания!"

Российские методы остаются неизменными и как всегда циничны по отношению к тем людям, которые ждут возвращения домой своих Защитников!

Украина не затягивает и не затягивала с совершением обменов, а наоборот заявила о готовности к репатриации тяжелораненых и тяжелобольных пленных, создав смешанную медицинскую комиссию. А сторона, которая действительно не заинтересована в возвращении и реализации обменов, до сих пор игнорирует создание такой комиссии!" – подчеркнул Дмитрий Лубинец.