Оккупанты оставили пенсионеров без выплат: предлагают умирать от голода

В своих лучших традициях страна-агрессор продолжает репрессивные методы контроля местного населения на временно оккупированных территориях Украины.

РФ репрессирует пенсионеров. Фото из открытых источников

Как стало известно Центру национального сопротивления, с начала 2025 года российские оккупационные власти полностью прекратили выплаты ежемесячного пенсионного обеспечения лицам, не получившим паспорт РФ. Это решение касается местных жителей оккупированных территорий на востоке и юге Украины.

"Пенсионный шантаж – это позорное финансовое давление, ставшее очередным шагом в принудительной паспортизации, которую преступники Кремля активно проводят над местным населением всех оккупированных территорий. Издавая паспорта РФ, оккупанты преследуют главную цель — представлять местных жителей как "граждан России" и оправдывать свои преступления перед международным сообществом. В частности, оккупанты незаконно получают доступ к персональным данным местного населения, чтобы усиливать контроль и подавлять сопротивление украинского подполья", — пишет Центр сопротивления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики почти полностью оккупировали город Торец Донецкой области, рассказал военный эксперт Богдан Мирошников. "Торецк. Ситуация усложняется. Остатки Забалки и местность западнее этого района держатся исключительно на героизме наших воинов. Враг активно забегает в Крымское, чтобы перерезать потенциальный путь ухода из шахты "Торецкая". Проводятся стабилизационные мероприятия с нашей стороны", — сообщил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Владимир Зеленский прокомментировал последние заявления российского диктатора Владимира Путина, в частности, о том, что украинский президент "нелегитимен". "У Путина есть большие возможности, чтобы разрушать мир, но слишком малое и трусливое сердце, чтобы противостоять подлинному давлению лидеров. И именно поэтому мы должны действовать слаженно и решительно – все, кто имеет достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому", — заявил украинский президент.