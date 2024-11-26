Оккупанты оставили без света весь областной центр: где произошло попадание

В Тернополе после ночной воздушной атаки на местную энергетическую инфраструктуру возобновляют электро- и водоснабжение. В городе работают пункты обогрева.

Пожар на месте "прилета" в Тернопольской области

Так, известно, что около 02:48 в городе раздался мощный взрыв из-за атаки "шахедов". Позже стало известно, что произошло попадание в пригороде – в объект энергетической инфраструктуры.

В городе нет света и воды. Кроме того, в результате атаки временно не будут курсировать троллейбусы, сообщил руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области Сергей Надал.

Сетевые ограничения введены по всей Тернопольской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Россияне сообщили, куда ударили в Харькове

Мощный удар нанесен в Харькове по зданию, где мог находиться штаб нацподразделения "Кракен", на место выехали "скорые". Об этом сообщили пропагандистскому изданию РИА Новости в "подполье". Оккупанты, как всегда, сообщают о поражении "военных" целей, но страдают гражданские люди. Так случилось и вчера, когда враг ударил, вероятно, ракетой С-400 по центру Харькова в 8:30 утра в понедельник.

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Вчера в 08:31 в Харькове раздался мощный взрыв. Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердили, что город под обстрелом оккупантов и призвали всех находиться в укрытиях. Удар пришелся по самому центру города. Экстренные службы выехали на место попадания. "На одной из центральных улиц в результате удара возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура и автомобили. Есть пострадавшие, экстренная медицинская помощь работает на месте", – сообщил Олег Синегубов в 08:44.