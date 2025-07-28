Железнодорожная инфраструктура Украины все чаще становится объектом прицельных атак со стороны российских войск. Под удар попадают не только станции и узлы, но и локомотивы, обеспечивающие непрерывность грузоперевозок по всей стране. Особое внимание россияне уделяют стратегически важным направлениям, в том числе тем, что ведут к портам Большой Одессы: Одесскому, Черноморскому и Южному. Эти логистические хабы уже подверглись серии массированных обстрелов.

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По данным аналитического центра Defense Express, основная цель врага состоит в том, чтобы парализовать логистику — в частности, сделать невозможным доставку грузов в порты, откуда они должны отправляться морем. Но речь идет не только об ограничении военных перевозок — цель атаки дестабилизировать транспортную систему в целом.

В своей аналитике эксперты отмечают, что традиционные бронепоезда уже не являются достаточно эффективными средствами защиты железных дорог в современных условиях. Вместо этого целесообразно рассмотреть внедрение новых решений, в частности — использование дистанционно управляемых дрезин, работающих без экипажа. Подобные технологии уже используются в армии РФ.

Также Defense Express обращает внимание, что еще до начала полномасштабного вторжения в РФ западные государства инвестировали в создание автономных грузовых поездов. В условиях постоянной угрозы со стороны дронов и ракет эти решения могут стать критически важными для сохранения непрерывного грузопотока.

Как уже писали "Комментарии", глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров настаивает, что "Украину не втягивали в НАТО" и это ключевое требование Москвы по безопасности.