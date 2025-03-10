Оккупанты очень давят: большому городу на Харьковщине грозит серьезная опасность

В Купянском направлении российские оккупационные войска продолжают попытки полностью взять под контроль левый берег реки Оскол, однако их планы разрушают украинские защитники.

Наступление РФ в Харьковской области (фото из открытых источников)

Как сообщает ТСН, заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич заявил об успешной тактической операции ВСУ, улучшившей позиции украинских войск в районе Двухлетней.

На этом участке фронта российские захватчики пытаются сводить переправы через Оскол, поэтому украинские защитники активно работают над тем, чтобы помешать их намерениям и уничтожить враждебную логистику.

"Если техника будет опрокинута на правый берег, это создаст значительную угрозу как для Купянска, так и для Большого Бурлака. Враг просачивается туда живой силой, там находится около полу тысячи оккупантов. Они понесут потери, поскольку остаются без поддержки механизированных подразделений, но все равно продолжают прибывать, переправляя".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в оккупированном Селидовом россияне якобы нашли тела более 100 убитых гражданских . оккупанты утверждают, что нашли в ныне захваченном Селидовом тела более 100 убитых мирных жителей. В этих якобы преступлениях они в очередной раз обвинили отступавших из города украинских военных. Сейчас на месте продолжаются так называемые следственные действия и эксгумация.

Об этом сообщил посол МИД России по особым поручениям Родион Мельник, пишет "Свободное радио". Так, оккупанты заявили, что по состоянию на март 2025-го продолжают вести "расследование" относительно якобы преступлений украинских военных, отступивших из Селидового в конце октября прошлого года. В частности, россияне якобы имеют данные о минимум сотне убитых мирных жителей города. Там говорят, что ВСУ организовали расстрельные команды, которые патрулировали опустевший город и убивали всех, кого встречали на улицах, а еще занимались рейдерством.

