Оккупанты очень давят: большому городу на Харьковщине грозит серьезная опасность

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
В Купянском направлении российские оккупационные войска продолжают попытки полностью взять под контроль левый берег реки Оскол, однако их планы разрушают украинские защитники.
Наступление РФ в Харьковской области (фото из открытых источников)
Как сообщает ТСН, заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич заявил об успешной тактической операции ВСУ, улучшившей позиции украинских войск в районе Двухлетней.
На этом участке фронта российские захватчики пытаются сводить переправы через Оскол, поэтому украинские защитники активно работают над тем, чтобы помешать их намерениям и уничтожить враждебную логистику.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в оккупированном Селидовом россияне якобы нашли тела более 100 убитых гражданских . оккупанты утверждают, что нашли в ныне захваченном Селидовом тела более 100 убитых мирных жителей. В этих якобы преступлениях они в очередной раз обвинили отступавших из города украинских военных. Сейчас на месте продолжаются так называемые следственные действия и эксгумация.
Об этом сообщил посол МИД России по особым поручениям Родион Мельник, пишет "Свободное радио". Так, оккупанты заявили, что по состоянию на март 2025-го продолжают вести "расследование" относительно якобы преступлений украинских военных, отступивших из Селидового в конце октября прошлого года. В частности, россияне якобы имеют данные о минимум сотне убитых мирных жителей города. Там говорят, что ВСУ организовали расстрельные команды, которые патрулировали опустевший город и убивали всех, кого встречали на улицах, а еще занимались рейдерством.
Новости