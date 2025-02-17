Оккупанты обстреляли Запорожье и Днепропетровщину: есть погибшие и раненые

Россияне атаковали город Запорожье 10 беспилотников сегодня ночью. Как следствие – взрывной волной повреждены складские помещения, произошли возгорания. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Предварительно, без пострадавших.

Повреждены окна и кровли в 15 многоквартирных и 6 частных домах, отсутствует электроснабжение в нескольких жилых домах. Таковы последствия вражеской атаки в Запорожье.

Коммунальщики "Запорожремсервис", коммунального аварийно-спасательного отряда, КП "Элуаш", спасатели, социальные работники и благотворители с ночи задействованы в ликвидации последствий.

К настоящему времени уже закрыты окна в 9 многоквартирных домах. Работы продолжаются.

Также вражеские удары потерпела Днепропетровщина. За день Никопольщина пережила полтора десятка вражеских атак. По тамошним населенным пунктам россияне били артиллерией. Направляли на них дроны-камикадзе и сбрасывали боеприпасы из БПЛА. Об этом сообщил начальник ДнепрОВА Сергей Лысак.

"К сожалению, не обошлось без потерь. В райцентре из-за осколочного ранения погиб 52-летний мужчина. Еще один местный 74 года пострадал. У него ушиб ноги, поправляться будет дома. Повреждения в Никополе есть на 2 предприятиях. Изуродованы 15 частных домов, 12 хозяйственных сооружений, 4 машины, гараж, газопроводы и электросети", – сообщил начальник ОВА.

Громко было также в Марганецкой громаде. Там снарядом противника разбил частный дом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью оккупанты атаковали Харьков, применив ударные беспилотники. О последствиях атаки сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Взрывы раздались около 1 часа ночи, были атакованы Салтовский и Холодногорский районы.