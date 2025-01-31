Оккупанты обстреляли волонтеров на самом горячем направлении

В ночь на 30 января (точное время неизвестно) произошел обстрел частного сектора центральной части Покровска, в результате которого выгорел сарай, угольник, летняя кухня, информация о доме отсутствует. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской ГВА.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В 7:47 произошел обстрел с. Гришино. В результате вражеской атаки загорелся автомобиль на площади 6 м кв., пожар ликвидирован до прибытия подразделения ГСЧС. Погибших и пострадавших нет.

В 11:00 произошел обстрел FPV-дроном у путепровода Восточный. В результате обстрела ранен мужчина, 1953 года рождения и поврежден автомобиль ВАЗ 2105. С множественными осколочными ранениями головы и грудной клетки пострадавший доставлен в Добропольскую ЦРБ.

В 13:00 в результате обстрела FPV-дроном восточной части Покровска ранены 3 гражданских лица (волонтёры) и поврежден эвакуационный автомобиль FIAT. С осколочными ранениями тела женщина 1982 г.р. и двое мужчин 1976 г.р. и 1967 г.р. самостоятельно обратились за помощью в травматологическое отделение КНП "Делил" в г. Доброполье.

Все пострадавшие являются жителями Покровской ТГ.

В 13:45 произошел вражеский обстрел. Родинское, в результате которого повреждена кровля местной АЗС. Информация о пострадавших не поступала.

В 14:30 произошел вражеский обстрел северной части Покровска. Враг применил против жилого квартала ФАБ-250. Повреждены 7 частных жилых домов. Информация о пострадавших не поступала.

Также 30 января в Добропольскую ЦРБ за медицинской помощью с множественными осколочными ранениями тела и ссадинами мягких тканей головы обратились двое мужчин 1981 и 1988 г.р., которые попали под обстрел в Покровске 28.01.2025 года.

По сообщениям местных жителей, этой ночью враг нанес удары по железнодорожной больнице и дому престарелых. Разрушения значительны. В общем, люди пишут, что это была одна из самых страшных ночей за все время войны.