Оккупанты обстреляли критическую инфраструктуру: возникли проблемы на железной дороге

В ночь на 30 сентября оккупанты нанесли удары по Николаевской области беспилотниками. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует портал "Комментарии". Силами и средствами Противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены три БпЛА типа "Shahed 131/136".

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Сегодня ночью, 30 сентября, в районе, в результате вражеской атаки возник пожар на объекте критической инфраструктуры в Баштанском районе. Вовлечены все необходимые службы для ликвидации последствий. Информация о пострадавших уточняется.

Ночью "Укрзализныця" сообщала, что в связи с вражеским обстрелом в Николаевской области перегон Долинская — Николаев был закрыт для движения поездов из соображений безопасности.

Поезд 121/122 Киев – Николаев будет курсировать до ст. Долинская.

Уже утром в "Укрзализныце" сообщили, что продолжают преодолевать последствия ночных вражеских обстрелов в Николаевской области.

Пассажиры поезда №122/121 Киев — Херсон добрались до станции Долинская, откуда в 08:00 отправится первый автобусный трансфер в Херсон и Николаев.

Обратный рейс в Киев вечером пока также планируется с автобусными трансферами от херсонского (16:40) и николаевского вокзалов (21:46) с посадкой в вагоны по станции Долинская.

"Всех довезем так или иначе", — резюмировали в ведомстве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Фельдшер ехал за колоннами ВСУ по сто километров, чтобы навести на них удары

СБУ задержала в Винницкой области агента РФ, который "садился на хвост" колоннам ВСУ, чтобы узнать их маршруты и скорректировать по ним удар

Контрразведка Службы безопасности задержала агента ФСБ, работавшего на РФ в центральных регионах Украины. Злоумышленник шпионил за перемещением боевой техники Сил обороны в направлении передовой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра Службы безопасности Украины.

Под "прицелом" врага были подразделения ВСУ, двигавшиеся по автодорогам Винницкой и Черкасской областей.