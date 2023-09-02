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Оккупанты обстреляли Краматорск: получили повреждения квартира, кладбище и дорога

Краматорск под вражеским огнем - россияне обстреляли город из РСЗО

сегодня, 19:29
Автор:
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Константин Куликов
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Оккупанты ударили сегодня, около 16:40, по Краматорску из реактивной системі залпового огня, попав в квартиру многоэтажки, на территорию у кладбища и повредили дорожное полотно. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.

Оккупанты обстреляли Краматорск: получили повреждения квартира, кладбище и дорога

Один из "прилетов". Фото - Донецкая ОВА

"Попавшая в жилой дом ракета не разорвалась, — написал Павел Кириленко в своем телеграмм-канале. — По предварительной информации, никто не пострадал. Сейчас на месте работают спасатели и полиция. Даже относительно удаленные от фронта города, как Краматорск, живут с постоянным риском обстрелов. Берегите себя!" .


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Сегодня же жители временно оккупированного Бердянска сообщают о сильном взрыве, который слышали по всему городу.

"Бердянцы сообщают об очень мощном взрыве, который слышали в каждом уголке города. Информация уточняется. Ожидаем хорошие новости от Генерального штаба ВСУ", — отметила начальница Бердянской МВА Виктория Галицына.

Кроме этого, сегодня рашисты жаловались на "хлопок" во временно оккупированных Токмаке, Пологах, а также населенном пункте Конские Раздоры Запорожской области.

Тем временем, Лия Ахеджакова открестилась от украинского флага. Лия Ахеджакова заявила, что украинский флаг в Бремене вручил ей неизвестный "провокатор".

ВСУ уверены, что наступление ускорится: стала известна причина. Для этого следует прорвать линии обороны российских оккупантов.

А Белый дом готовится к импичменту Байдена: что происходит. Республиканцы сосредоточат свое расследование на вероятной преступной деятельности сына Байдена – Хантера.




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