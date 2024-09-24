Оккупанты обстреляли Харьков и Запорожье: есть погибшие и раненые

23 сентября после 21:00 в течение 2 часов армия россии нанесла серию авиаударов по Запорожье.

Обстрел Запорожья. Фото: ГСЧС

Враг ударил по частному сектору. Потерпел разрушение жилой дом, еще один полностью уничтожен.

В результате массированных авиаударов по Запорожью погиб мужчина, еще 4 человека получили травмы, из них 2 ребенка.

Спасатели ликвидировали возгорание хозяйственного сооружения, гаража и открытой территории. В ходе ликвидации последствий волонтеры вывели из разрушенного дома собачку и передали соседям.

Всего к работам привлекалось 67 спасателей и 13 единиц техники.

На местах происшествия работают полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и другие профильные службы города.

Ночью в Харькове около 03:39 в Харькове раздались взрывы. После чего мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что прилет произошел в Киевском районе города. Предварительно известно, что оккупанты били ракетой. Попадание в землю на открытой территории произошел пожар, который тушат работники ГСЧС. Информация о пострадавших по состоянию на 04:20 не поступала.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Харькове раздались взрывы: что известно

Стало известно, что враг нанес удар по лесополосе в окрестностях Харькова.

Также службы зафиксировали еще один прилет на территории Харькова у кладбища. Попадание в землю, есть возгорание травы. Специалисты ГСЧС ликвидируют последствия. Без пострадавших.