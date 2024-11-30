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Оккупанты обстреляли город в Донецкой области: есть погибшие и раненые

Оккупанты убили двоих и ранили троих гражданских в Мирнограде

сегодня, 16:05
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Недилько Ксения

30 ноября 2024, в 10:00, оккупанты из артиллерии обстреляли г. Мирноград. От попадания средства поражения на огороде у домовладения погибла 65-летняя женщина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Донецкой областной прокуратуры.

Оккупанты обстреляли город в Донецкой области: есть погибшие и раненые

Иллюстративное фото

Через час под прицелом войск России вновь оказался частный сектор населенного пункта. Двое местных жительниц в возрасте 35 и 37 лет получили ранения. Через некоторое время враг нанес еще один удар. В результате атаки погибла 56-летняя женщина, а 51-летний мужчина травмирован.

Поврежден частный дом, автомобиль и магазин.

При процессуальном руководстве Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Оккупанты обстреляли город в Донецкой области: есть погибшие и раненые - фото 2
Оккупанты обстреляли город в Донецкой области: есть погибшие и раненые - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты сообщили о захвате трех населенных пунктов: где прорвали оборону

Оккупационное Министерство обороны РФ сообщило об оккупации трех населенных пунктов с 23 по 29 ноября в Донецкой области.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенные пункты Новая Ильинка и Воровское (Юрьевка Покровского района Донецкой области — ред.)", — отметили оккупанты. Кроме того, по сообщению захватчиков, под контроль РФ перешло село Раздольное Донецкой области.

Если о оккупации первых двух населенных пунктов сообщали аналитики проекта DeepState 20 и 24 ноября, то об оккупации Раздольного сообщений не было. Последнее упоминание этого населенного пункта было вчера в утренней сводке Генштаба ВСУ: "На Времиевском направлении противник предпринял 20 попыток захватить наши позиции неподалеку от населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Новополь, Разлив, Раздольное, Сухие Ялы и Новодаровка".

Было ли "успешным" наступление оккупантов в официальных источниках не сообщено.



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