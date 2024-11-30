Оккупанты обстреляли город в Донецкой области: есть погибшие и раненые

30 ноября 2024, в 10:00, оккупанты из артиллерии обстреляли г. Мирноград. От попадания средства поражения на огороде у домовладения погибла 65-летняя женщина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Донецкой областной прокуратуры.

Иллюстративное фото

Через час под прицелом войск России вновь оказался частный сектор населенного пункта. Двое местных жительниц в возрасте 35 и 37 лет получили ранения. Через некоторое время враг нанес еще один удар. В результате атаки погибла 56-летняя женщина, а 51-летний мужчина травмирован.

Поврежден частный дом, автомобиль и магазин.

При процессуальном руководстве Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты сообщили о захвате трех населенных пунктов: где прорвали оборону

Оккупационное Министерство обороны РФ сообщило об оккупации трех населенных пунктов с 23 по 29 ноября в Донецкой области.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенные пункты Новая Ильинка и Воровское (Юрьевка Покровского района Донецкой области — ред.)", — отметили оккупанты. Кроме того, по сообщению захватчиков, под контроль РФ перешло село Раздольное Донецкой области.

Если о оккупации первых двух населенных пунктов сообщали аналитики проекта DeepState 20 и 24 ноября, то об оккупации Раздольного сообщений не было. Последнее упоминание этого населенного пункта было вчера в утренней сводке Генштаба ВСУ: "На Времиевском направлении противник предпринял 20 попыток захватить наши позиции неподалеку от населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Новополь, Разлив, Раздольное, Сухие Ялы и Новодаровка".

Было ли "успешным" наступление оккупантов в официальных источниках не сообщено.