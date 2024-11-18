Оккупанты обстреливают Херсонскую область: много погибших и раненых

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами на Херсонщине оказались Томина Балка, Золотая Балка, Станислав, Александровка, Бургунка, Милово, Новодмитровка, Осокоровка, Никольское, Антоновка, Тягинка, Нововоронцовка, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Молодежное, Новорайск, Николаевка и город Херсон. Об этом в утренней сводке сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Обстрел Херсона. Фото: Херсонская областная прокуратура

Российские военные били по социальной инфраструктуре региона; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 2 многоэтажки и 53 частных дома. Также оккупанты изуродовали хозяйственное сооружение, гараж и частные автомобили.

Вчера из-за российской агрессии по данным главы ОВА 4 человека погибли, еще 10 – получили ранения.

Так, в Днепровском районе Херсона вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданское авто. К сожалению, находившийся в машине мужчина погиб на месте. В настоящее время его личность устанавливается.

Позже под удар русского дрона в Днепровском районе попала херсонка. В результате взрыва 51-летняя женщина получила смертельные ранения. Она погибла на месте.

Из-за артиллерийского удара в Центральном районе Херсона погиб один человек. В настоящее время соответствующие службы устанавливают его личность.

Также вчера травмы, несовместимые с жизнью, получил 65-летний житель Киндейки. Оккупанты сбросили на него взрывчатку из дрона.

По данным Херсонской прокуратуры, в результате очередных обстрелов Херсонского района погибли два человека. По данным следствия, утром 18 ноября российские военные совершили артиллерийский обстрел Антоновки в Херсонском районе.

48-летний мужчина, находившийся в собственном доме, получил травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, вечером 17 ноября в этом же поселке в результате атаки вражеского дрона погиб 65-летний мужчина.

Оккупанты также сбросили взрывчатку на территорию медицинского учреждения, в результате чего были уничтожены два автомобиля скорой медицинской помощи.

С самого утра сегодня россияне атакуют Херсонщину.

Александр Прокудин сообщил, что из-за вражеских обстрелов в Кондейке ранения, несовместимые с жизнью, получил 46-летний местный житель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Что сейчас происходит в Купянске: как уничтожают город

Вчера вечером в результате вражеских обстрелов по г. Купянск произошли два пожара. Одно из попаданий зафиксировано на территории коммунального предприятия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

По данным аналитиков Института изучения войны, российские войска недавно продвинулись к югу от Купянска во время продолжения наступательных действий вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 17 ноября. Детали – по ссылке.