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Оккупанты обнародовали новые кадры расстрела украинских военных пленных: Лубинец рассказал подробности

Лубинец подчеркнул, что подобные действия нарушают международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию по обращению с военными пленными.

17 февраля 2025, 17:40
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Клименко Елена

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма ООН и Международному комитету Красного Креста в связи с распространением видео вероятного расстрела россиянами еще одной группы украинских военных пленных. Об этом он сообщил в своем Telegram.

Оккупанты обнародовали новые кадры расстрела украинских военных пленных: Лубинец рассказал подробности

Омбудсмен Дмитрий Лубигнец. Фото: 24 Канал

"Это очередное циничное преступление. Российские военные каналы размещают видео вероятной казни украинских пленных. На записи слышно, как российским солдатам неоднократно приказывают расстрелять военнопленных. Это подтверждает, что казни являются частью сознательной политики России", — отметил омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что подобные действия нарушают международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию по обращению с военными пленными.

Он также отметил, что ООН и МККК должны принять меры для того, чтобы Россия ощутила последствия своих действий и прекратила их в будущем.

Омбудсмен обратился к свидетелям и лицам, владеющим любой информацией об этом преступлении, с призывом сообщать на горячую линию по номеру 0800 50 17 20.

"Каждое свидетельство важно для установления истины. Предоставленная информация поможет в документировании военных преступлений, правовом реагировании и привлечении виновных к ответственности в соответствии с нормами международного и национального права", — подчеркнул Лубинец.

Напомним, 23 января в Сети появилось видео, на котором россияне расстреливают шестерых безоружных украинских военнопленных в Донецкой области. Начато расследование.

Ранее "Комментарии" писали, что российские пропагандисты распространяют очередное постановочное видео, якобы демонстрирующее расстрел украинского военного, пойманного после попытки СЗЧ. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, заявляя, что это фейк.



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Источник: https://t.me/dmytro_lubinetzs/8013
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