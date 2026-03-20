Оккупанты не могут прийти в себя: стало известно о жутких последствиях удара по сверхважному объекту

В Краснодарском крае России произошел масштабный пожар на важном энергетическом объекте – электрической подстанции "Тамань", обеспечивающей электроснабжение временно оккупированного Крыма. По предварительным данным, инцидент может быть связан с атакой беспилотных летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Мониторинговые ресурсы отмечают, что поражение зафиксировано на территории подстанции "Тамань", расположенной вблизи станицы Старотитаровская. Этот объект имеет ключевое значение для передачи электроэнергии на полуостров и любые серьезные повреждения могут повлиять на стабильность энергосистемы региона.

Спутниковые снимки показали масштабный пожар, площадь возгорания постоянно увеличивается, а количество очагов огня растет. Ранее российские мониторинговые каналы предупреждали о возможном применении беспилотников в районе подстанции, что создавало угрозу окрестным населенным пунктам.

Аналитики обращают внимание на удивительный характер пожара. Сейчас не сезон природных возгораний, а территория подобных объектов обычно оборудована усиленными противопожарными системами. Это повышает вероятность внешнего вмешательства в возникновение инцидента.

Подстанция "Тамань" — критически важный элемент энергетической инфраструктуры региона. Она отвечает за поставку электроэнергии в оккупированный полуостров, и серьезные повреждения могут привести к перебоям в работе энергосистемы. На данный момент официальные комментарии со стороны российских властей по поводу причин пожара и возможных последствий отсутствуют, а ситуация остается под мониторингом.

