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Оккупанты нашли возможность прорыва фронта: где активно наступают

Оккупанты нашли слабое место в обороне

сегодня, 17:07
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Кречмаровская Наталия

Оккупационные войска продолжают давить на фронте. Сегодня в украинском информационном пространстве появилась информация, что до Днепропетровской области оккупантам осталось чуть больше 500 метров. Однако, по данным аналитического паблика DeepState, эта информация не соответствует действительности.

Оккупанты нашли возможность прорыва фронта: где активно наступают

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

На самом деле, как отметили аналитики, врагу остается около 2 километров до Днепропетровской области и давление в направлении Новопавловки продолжается ежедневно.

"Согласно нашей карте боевых действий на 5 июня 2025 года враг закрепился в 2020 метрах от Сичеславщины", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что россияне наступают силами 1 бригады и 2 полков, укомплектованных свежим пополнением.

А вот в районе Федоровки и Комара есть продвижение оккупантов – враг нашел слабое место от Днепроэнергии и группами пехоты по посадкам совершают продвижение в сторону Федоровки и Комара.

"Федоровку противник равняет с землей многочисленными обстрелами и оказывает давление пехотой, по количеству превосходящей нашу. Сейчас еще уточняется окончательное пребывание врага в селе, ведь он засветился на ферме на северных окрестностях села, а из-за хаоса в обстановке на местах трудно понять ситуацию до конца", — говорится в сообщении.

По словам аналитиков, россияне также пытаются добраться до Комара. Оккупантов зафиксировали в разных точках села. Однако здесь есть возможность эффективного поражения противника и сдерживания наступления. При этом, аналитики предупредили, как только появится возможность, оккупанты будут наступать.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что происходит в Сумской области.




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Источник: https://t.me/DeepStateUA
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