Оккупанты нашли возможность прорыва фронта: где активно наступают

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Кречмаровская Наталия
Оккупационные войска продолжают давить на фронте. Сегодня в украинском информационном пространстве появилась информация, что до Днепропетровской области оккупантам осталось чуть больше 500 метров. Однако, по данным аналитического паблика DeepState, эта информация не соответствует действительности.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
На самом деле, как отметили аналитики, врагу остается около 2 километров до Днепропетровской области и давление в направлении Новопавловки продолжается ежедневно.
Аналитики отметили, что россияне наступают силами 1 бригады и 2 полков, укомплектованных свежим пополнением.
А вот в районе Федоровки и Комара есть продвижение оккупантов – враг нашел слабое место от Днепроэнергии и группами пехоты по посадкам совершают продвижение в сторону Федоровки и Комара.
По словам аналитиков, россияне также пытаются добраться до Комара. Оккупантов зафиксировали в разных точках села. Однако здесь есть возможность эффективного поражения противника и сдерживания наступления. При этом, аналитики предупредили, как только появится возможность, оккупанты будут наступать.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что происходит в Сумской области.
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