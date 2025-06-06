Оккупанты нашли возможность прорыва фронта: где активно наступают

Оккупационные войска продолжают давить на фронте. Сегодня в украинском информационном пространстве появилась информация, что до Днепропетровской области оккупантам осталось чуть больше 500 метров. Однако, по данным аналитического паблика DeepState, эта информация не соответствует действительности.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

На самом деле, как отметили аналитики, врагу остается около 2 километров до Днепропетровской области и давление в направлении Новопавловки продолжается ежедневно.

"Согласно нашей карте боевых действий на 5 июня 2025 года враг закрепился в 2020 метрах от Сичеславщины", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что россияне наступают силами 1 бригады и 2 полков, укомплектованных свежим пополнением.

А вот в районе Федоровки и Комара есть продвижение оккупантов – враг нашел слабое место от Днепроэнергии и группами пехоты по посадкам совершают продвижение в сторону Федоровки и Комара.

"Федоровку противник равняет с землей многочисленными обстрелами и оказывает давление пехотой, по количеству превосходящей нашу. Сейчас еще уточняется окончательное пребывание врага в селе, ведь он засветился на ферме на северных окрестностях села, а из-за хаоса в обстановке на местах трудно понять ситуацию до конца", — говорится в сообщении.

По словам аналитиков, россияне также пытаются добраться до Комара. Оккупантов зафиксировали в разных точках села. Однако здесь есть возможность эффективного поражения противника и сдерживания наступления. При этом, аналитики предупредили, как только появится возможность, оккупанты будут наступать.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что происходит в Сумской области.



