Оккупанты нашли способ предупреждать об украинских дронах: что применяют на фронте

Вражеские войска придумали способ предупреждения об украинских дронах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания Defense express.

Иллюстративное фото

Оккупанты устанавливают своеобразную систему сигнализации – светофор. Он сигнализирует об опасности и устанавливается на опасных участках дорог.

Издание сообщает, что фото с таким устройством опубликовал специалист в области связи, РЭР и РЭБ Сергей "Флэш" Бескрестнов. На первый взгляд, решение выглядит бестолковым, однако отличается действительным прагматизмом.

Сигнализация такого устройства максимально проста: зеленый – угрозы нет, желтый – на дальнем расстоянии зафиксирован FPV-дрон, красный – значительная угроза.

“Таким образом, вражеские водители получают информацию об угрозе от дронов даже не имея с собой индивидуального детектора. Это позволяет им выбрать время, чтобы проскочить определенный участок с меньшим риском”, — сообщает издание.

Но под вопросом остается архитектура системы. Речь идет об индивидуальных детекторах, каждый из которых "привязан" к собственному светофоре, или о более сложной системе объединенных в единую сеть сенсоров и индикаторов.









Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина постепенно теряет территории — по данным западных медиа, оккупанты продвигаются едва ли не быстрее всего полномасштабной войны. Лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" в своем личном блоге в Telegram объяснил, почему Украина теряет территории.

Детальнее о проблемах фронта в видении украинских военнослужащих можно узнать по ссылке.







