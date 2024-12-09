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Оккупанты нашли способ предупреждать об украинских дронах: что применяют на фронте

Россияне устанавливают светофоры, предупреждающие об опасности

сегодня, 19:05
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Кречмаровская Наталия

Вражеские войска придумали способ предупреждения об украинских дронах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания Defense express.

Оккупанты нашли способ предупреждать об украинских дронах: что применяют на фронте

Иллюстративное фото

Оккупанты устанавливают своеобразную систему сигнализации – светофор. Он сигнализирует об опасности и устанавливается на опасных участках дорог.

Издание сообщает, что фото с таким устройством опубликовал специалист в области связи, РЭР и РЭБ Сергей "Флэш" Бескрестнов. На первый взгляд, решение выглядит бестолковым, однако отличается действительным прагматизмом.

Сигнализация такого устройства максимально проста: зеленый – угрозы нет, желтый – на дальнем расстоянии зафиксирован FPV-дрон, красный – значительная угроза.

“Таким образом, вражеские водители получают информацию об угрозе от дронов даже не имея с собой индивидуального детектора. Это позволяет им выбрать время, чтобы проскочить определенный участок с меньшим риском”, — сообщает издание.

Но под вопросом остается архитектура системы. Речь идет об индивидуальных детекторах, каждый из которых "привязан" к собственному светофоре, или о более сложной системе объединенных в единую сеть сенсоров и индикаторов.


Оккупанты нашли способ предупреждать об украинских дронах: что применяют на фронте - фото 2


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина постепенно теряет территории — по данным западных медиа, оккупанты продвигаются едва ли не быстрее всего полномасштабной войны. Лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" в своем личном блоге в Telegram объяснил, почему Украина теряет территории.

Детальнее о проблемах фронта в видении украинских военнослужащих можно узнать по ссылке.





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Источник: https://defence-ua.com/news/vorog_pochav_vstanovljuvati_svitlofori_proti_ukrajinskih_fpv_droniv-17407.html
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