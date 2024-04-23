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Оккупанты нанесли удары по железнодорожным хабам. К чему готовятся

РФ нанесла удары по узлам железной дороги в районе Синельниково и Павлограда, которые являются крупными железнодорожными хабами, отметил в эфире Radio NV военный эксперт Владислав Селезнев. Он прогнозирует, что таких ударов будет больше

23 апреля 2024, 18:00 comments1315
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Ткачик Олеся
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Оккупанты готовятся к тому, что уже вскоре Силы обороны получат военную помощь от Соединенных Штатов, поэтому активизировались на фронте, отметил бывший пресс-секретарь Генштаба Вооруженных сил Украины, военный эксперт Владислав Селезнев.

Оккупанты нанесли удары по железнодорожным хабам. К чему готовятся

Удар РФ

В частности, по его информации, оккупанты нанесли ряд ракетных ударов по железнодорожным узлам, в том числе в районе Павлограда и Синельниково. Он подчеркнул, что именно там находятся большие железнодорожные хабы, которые используют Силы обороны.

При этом он добавил, что эта информация открыта, поэтому российские захватчики знают ее.

Однако, как подчеркнул Селезнев, в Украине железнодорожная сеть развита, поэтому обязательно будут найдены пути, каким образом доставить все необходимое на фронт.

Кроме того, военный эксперт прогнозирует, что враг и дальше не будет обходить вниманием именно железнодорожную инфраструктуру. Чтобы поразить ее противник, будет использовать как ракеты, так и дроны, считает Селезнев.

Также, по его мнению, под вражескими ракетными атаками могут оказаться и электростанции, ведь они снабжают тяговым электричеством соответствующие сети украинского железнодорожного сообщения. Также военный эксперт прогнозирует, что в зоне поражения могут находиться мосты через Днепр, а также другие крупные реки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил о том, что РФ готовится к тому, что Соединенные Штаты начнут доставлять Украине оружие. Именно поэтому, по его словам, оккупанты будут наносить удары по логистическим узлам и военным хабам.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EeG0A0zfstw
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Обсуждения

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БАНДЕРІВЕЦЬ

23 апреля 2024, 17:21

Якось дуже дивно, а чому наші не використовують ракети і дрони, щоб нищити каzапську залізницю по якій вони тягають техніку і боєприпаси??? Що знову "...а тоді путін нападе"???


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