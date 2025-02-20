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Оккупанты нанесли удары по газовой инфраструктуре: в России сказали, куда целили

Российская армия продолжает бить по газу и свету Украины в морозы

сегодня, 11:56
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Недилько Ксения

Враг в очередной раз массированно атакует газовую инфраструктуру. Как сообщает портал "Комментарии", об этом написал министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Facebook.

Оккупанты нанесли удары по газовой инфраструктуре: в России сказали, куда целили

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Сегодня ночью россия снова произвела очередной массированный ракетно-дроновый обстрел газовой инфраструктуры. Повреждения получили, в частности, производственные мощности.

Как только разрешила ситуация с безопасностью, специалисты приступили к оценке повреждений и восстановительным работам", – написал министр.

Галущенко подчеркнул, что целью этих преступных атак является остановка добычи газа, необходимого для обеспечения бытовых нужд граждан и централизованного отопления.

В настоящее время принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий атак и стабилизации газоснабжения.

"В то время, как россия продолжает откровенно врать о том, что не атакует гражданскую критическую инфраструктуру, мы являемся свидетелями того, как сразу несколько ракет целенаправленно атакуют объекты добычи украинского газа.

Такие действия врага только еще раз свидетельствуют, что россия пытается причинить боль именно обычным украинцам, погрузить в холод среди зимы.

Это откровенный терроризм", – заявил Галущенко.

В Минобороны России в это же время сообщают, что российские войска ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики, питающим ВПК Украины.

"ВС РФ за сутки поразили военные аэродромы, склады боеприпасов, места подготовки и запуска беспилотников ВСУ", — заявили в МО РФ.

Напомним, сегодня ночью оккупанты ударили по Одессе, чем оставили без отопления десятки домов. Также КАБ оккупанты сбросили на многоэтажку в Херсоне, где приостановлены поисковые работы ГСЧС из-за угрозы повторных ударов. Под завалами, вероятно, есть люди.



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