Оккупанты нанесли удары несколькими БПЛА: есть погибшие и раненые

В Днепровском районе Херсона российские оккупанты из БпЛА убили мужчину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

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В результате сброса взрывчатки с дрона ранения, несовместимые с жизнью, получил находившийся в автомобиле херсонец.

Ориентировочно в 10:30 россияне обстреляли центральную часть Херсона. В результате вражеского удара 44-летняя женщина, находившаяся на улице, получила взрывную травму и осколочное ранение ноги.

Бригада "скорой" доставила пострадавшую в больницу для оказания медпомощи.

Около 11:30 российские войска еще раз ударили по Херсону. В результате очередного обстрела города 60-летняя женщина получила взрывную травму и осколочное ранение ноги.

"Скорая" доставила пострадавшую в больницу. Ей оказывают медпомощь.

Также "прицельными" ударами оккупанты пытались получить еще больше жертв в Запорожской области.

"Цинизм оккупантов не знает границ: враг ударил по волонтерам, которые обеспечивают гуманитарной помощью прифронтовые города и села.

В Орехове вражеский дрон попал в грузовик, принадлежащий благотворительной организации. К счастью, люди не пострадали", – сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Беспилотники атаковали три области России: где произошли попадания

В ночь с 8 на 9 декабря россияне сообщили об атаке неизвестных беспилотников в трех областях страны-агрессора.

Так, оккупационное Минобороны РФ сообщило, что в течение минувшей ночи "прекращена попытка террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Отмечается, что дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА – над территорией Белгородской области, три – над Ростовской территорией и два – над территорией Астраханской области.

Напомним, что именно из Астраханской области из населенного пункта Капустин Яр оккупанты запускали по Украине новую баллистическую ракету большой дальности, которую они назвали "Орешник". В ГУР МО Украины подробно рассказывали, какой именно ракетой нанесли удар по Днепру 21 ноября. Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в Днепр составило 15 минут. На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории – более 11 Махов (около 3743,3 м в секунду).