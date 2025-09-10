Оккупанты нанесли смертельный удар по Житомирщине: есть значительные разрушения

10 сентября российские военные нанесли комбинированный удар по Житомирской области. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения, сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Фото: из открытых источников

"Сегодня враг нанес воздушный удар по Житомирщине, используя дроны-камикадзе и крылатые ракеты", — отметил он.

В результате атаки пострадали несколько гражданских предприятий и частные дома. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий обстрела.

Бунечко также опубликовал фотографии разрушений гражданских объектов, вызванных атакой.

В течение ночи Россия интенсивно обстреливала разные регионы Украины, особенно западные области. Взрывы были слышны во Львове, Виннице и других городах.

Кроме того, ночью кафиры запускали крылатые ракеты с бомбардировщиков Ту-95МС и морских платформ. Утром после 6 часов были нанесены удары по городам запада страны.

Часть дронов пересекла границу с Польшей, где впервые зафиксировали их уничтожение. Поэтому польская сторона вынуждена была временно закрыть аэропорты в Варшаве, Люблине и Жешуве.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о взрывах в городе и активности систем ПВО. Также дроны атаковали Луцк, Янтарь на Ивано-Франковщине, а в Виннице раздались взрывы.

После 5 утра российские войска применили баллистические ракеты по нескольким украинским городам.

В Черкасской области в результате атаки была повреждена линия электропередач.

Как уже писали "Комментарии", министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал случай, когда российские дроны во время массированной атаки на Украину проникли на территорию Польши.