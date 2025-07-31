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Оккупанты нанесли прицельный удар по дому в Краматорске: есть погибшие и раненые

Россияне ударили по центру Краматорска, есть погибшие и раненые люди

31 июля 2025, 16:15
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Недилько Ксения

Сегодня в день , 31 июля , российские оккупанты нанесли удар по центральной части города Краматорск, что на Донетчине.

Оккупанты нанесли прицельный удар по дому в Краматорске: есть погибшие и раненые

Оккупанты нанесли прицельный удар по дому в Краматорске: есть погибшие и раненые

Информацию о наличии пострадавших опубликовал начальник Краматорской городской ВА Александр Гончаренко, однако он не указал их точное количество. В то же время волонтер Богдан Зуяков заявил о как минимум двух раненых гражданских.

"Россияне прямо по центру города влупили в Краматорске, сейчас везем двух раненых... Нет центра у нас в Краматорске теперь", — отметил волонтер .

По данным начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина, по меньшей мере 1 человек погиб и 11 ранены в Краматорске.

Оккупанты нанесли прицельный удар по дому в Краматорске: есть погибшие и раненые - фото 2

Россияне нанесли прицельный удар по 5-этажке, половина дома разрушена до основания.

Среди пострадавших 1 человек находится в тяжелом состоянии.

На месте работают все ответственные службы.

"Еще раз призываю: будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно", – отмечает глава области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью оккупанты совершили массированную атаку на Украину, основным направлением удара был город Киев. Известно о попадании в жилую застройку, из-за чего уже известно о по меньшей мере 9 погибших, а также более 130 человек пострадали из-за обстрела.

В ночной атаке российские силы применили как дроны, так и ракеты по Киеву, что привело к масштабным разрушениям в четырех районах. Поисково - спасательные группы уже работают на местах трагедии.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что прямая попасть ракеты пришлась на жилой дом в Святошинском районе Киева. Удар пришелся на конструкцию около 5-го этажа – людей снесло бетонными плитами, они падали под руины.



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