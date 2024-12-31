Оккупанты накапливают живую силу и технику для ближайшего наступления

Новый Год оккупанты собираются праздновать в лагерях подготовки и на позициях, о чем свидетельствует активная работа супермаркетов по ходу перебрасывания в Мариупольско-Бердянскую агломерацию и в сторону Бердянска (основное направление перемещений сохранилось сейчас). Об этом сообщает советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко.

Оккупанты возле супермаркета в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

"Это позволяет более системно посмотреть на количество и состав оккупанта. Поэтому окончательно могу сказать, что мы в максимальной точке набора декабря-января. Значит, на днях вся эта сволочь будет на линии фронта. Если доедет и не отравится. О чем нам МСпротив обещает хорошие новости", – пишет Андрющенко.

Также по его данным, железная дорога в Мариупольский порт работает системно. Сейчас медленно пополняется запас угля на причалах. Доставка – по железной дороге из Луганской области. Выгрузка – насыпью.

"Военные перевозки в/из Мариуполя не зафиксированы. Тем не менее, в направлении Волновахи – раз в три дня минимум с Ростова грузовые поезда. Не с конфетами. Мариупольский порт. В середине декабря вышел последний балкер с грузом угля в Новороссийск. На данный момент навигация стоит. Даже не наблюдаем подготовки для принятия судов. На фото – фактчекинг загрузки последнего судна в 2024 году", – сообщил Петр Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Херсонском направлении замечена активность оккупантов. Агент движения "АТЕШ" из 1218-го мотострелкового полка ВС РФ сообщил, что командование готовится к штурмовым действиям, ожидая значительных потерь личного состава.

Всем военнослужащим была выдана инструкция, согласно которой необходимо написать свои данные (ФИО, личный номер, дата рождения) на бумажке и поместить ее в гильзу, которую нужно постоянно носить с собой.

Это делается для упрощенной идентификации при ранении или смерти. Отмечается, что это подразделение было создано после начала полномасштабного вторжения и укомплектовано в основном за счет мобилизованных. Однако российское командование никого не жалеет и не учитывает потери, отдавая приказы на отчаянные штурмы и продолжая отправлять своих людей на верную гибель.