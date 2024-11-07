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Оккупанты накапливают силы на одном из направлений

В Харьковской области уже значительно ухудшилась погода, из-за чего оккупанты готовятся к холодам

сегодня, 08:16
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Недилько Ксения

Российские войска 5 и 6 ноября продолжали ограниченные наступательные действия к северо-востоку от города Харьков близ Волчанска и Старицы (юго-западнее Волчанска), но не продвинулись. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны (ISW).

Оккупанты накапливают силы на одном из направлений

Иллюстративное фото

Представитель Харьковской группировки войск Украины подполковник Евгений Романов заявил, что ухудшение погодных условий на севере Харьковской области 3-5 ноября привело к сокращению суточных боевых действий на треть, заметному уменьшению использования российских беспилотников и техники, а также побудило российские войска накапливать припасы для подготовки к зиме.

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска и к западу от Сватово во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 6 ноября.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к западу от Колесниковки (юго-восточнее Купянска) и через поля и северо-восточное Первомайского (к западу от Сватово).

Российские пропагандисты утверждали 6 ноября, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Купянска в районе Кругляковки и Колесниковки, к западу от Новоселовского (к северо-западу от Сватово) и к северу от Стельмаховки (к северо-западу от Сватово), хотя ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений.

Оккупанты продолжали наступательные действия к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки и Кучеровки; юго-восточнее Купянска возле Кругляковки и Загрызово; юго-западнее Сватового возле Дружелюбовки, Твердохлебово, Грековки; северо-западнее Кременной возле Новомихайловки, Макеевки, Екатериновки; и к западу от Кременной под Торским и Тернами 5 и 6 ноября.



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