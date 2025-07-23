Оккупанты начинают "большую охоту": чего боятся захватчики

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Кречмаровская Наталия
Ситуация для украинцев на оккупированных территориях ухудшается — захватчики начинают большую охоту. На захваченной территории россияне запускают систему слежки за детьми и преподавателями на оккупированной части Херсона.
Оккупанты. Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций и безопасности сообщили, что с сентября российские захватчики хотят ввести в школах новый механизм психологического контроля – программу под названием “Мониторинг социального климата”.
В Центре отметили, что под прикрытием занятий с психологом будут фиксировать признаки нелояльности к оккупационному режиму.
Полученную информацию будут передавать в "департамент образования" для дальнейшего давления на семьи, учителей и детей.
Аналитики подчеркивают, что цель таких мер – выявить проукраински настроенных студентов для давления или исключения из учебного заведения.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия пытается использовать акции протеста в Украине, чтобы показать украинцев готовыми к капитуляции.