Оккупанты начинают "большую охоту": чего боятся захватчики

Ситуация для украинцев на оккупированных территориях ухудшается — захватчики начинают большую охоту. На захваченной территории россияне запускают систему слежки за детьми и преподавателями на оккупированной части Херсона.

Оккупанты. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций и безопасности сообщили, что с сентября российские захватчики хотят ввести в школах новый механизм психологического контроля – программу под названием “Мониторинг социального климата”.

В Центре отметили, что под прикрытием занятий с психологом будут фиксировать признаки нелояльности к оккупационному режиму.

“В поле зрения будут попадать те, кто игнорирует пропагандистские мероприятия, а также лица с признаками социальной дезадаптации – это россияне будут трактовать как отказ принять “русский мир”, — говорится в сообщении.

Полученную информацию будут передавать в "департамент образования" для дальнейшего давления на семьи, учителей и детей.

"Кроме того, по данным активистов движения "Гражданская сила", в вузах в оккупации началась охота на "нелояльных" к агрессивной политике РФ студентов. Захватчики проводят "анонимные" опросы в вузах оккупированного Крыма, Донецкой области и других регионов, где молодежь заставляют высказываться об отношении к "СВО", — сообщают в Центре.

Аналитики подчеркивают, что цель таких мер – выявить проукраински настроенных студентов для давления или исключения из учебного заведения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия пытается использовать акции протеста в Украине, чтобы показать украинцев готовыми к капитуляции.



