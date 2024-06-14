Оккупанты начали применять против ВСУ новое химическое оружие со страшным эффектом

Российские оккупанты на фронте начали применять новое химическое оружие, сообщил командир специального разведывательного подразделения Денис Ярославский. По его словам, враг использует боеприпасы с люизитом — боевым ядовитым химическим веществом, имеющим запах похожий на цветы Пеларгонии, а цвет дыма — похожий на грязь.

Поражения от химического оружия

"Люизит раздражает слизистую и органы дыхания. Признаки поражения люизитом можно увидеть уже через 3-5 минут после его попадания на кожу или в организм",

– рассказал Ярославский.

По его словам, тяжесть отравления зависит от дозы, а также времени пребывания в зараженной атмосфере.

"Характер поражения – нарывные язвы на коже и раздражение слизистых оболочек",

– рассказал Ярославский.

По его словам, первые симптомы отравления, похожие на поражение перечным газом: жжение в органах дыхания, зуд открытых участков кожи. Кроме того, он добавил, что характер снаряда с люизитом: поражение газа около 50-60м, сильнейший эффект в месте попадания.

"Прежде всего при вдыхании пара или аэрозоля поражаются верхние дыхательные пути. Легкая форма отравления проходит через несколько дней, тяжелая – сопровождается головной болью, спазмами в груди, рвотой, одышкой, потерей голоса и общей слабостью. Одна капля этого вещества, при попадании в глаза, приводит к потере зрения",

– рассказал военный.

Он подчеркнул, что при поражении этим химическим оружием нужно снять всю одежду и утилизировать ее. Далее необходимо помыться содовым раствором (приготовление – 1чайная ложка на 200мл воды). После этого должна быть произведена эвакуация.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Государственный департамент США констатировал , что российская армия применила хлорпикрин против украинских войск, а также использовала химические средства для подавления беспорядков, нарушающих Конвенцию о запрещении химического оружия.







