Оккупанты начали применять против ВСУ новое химическое оружие со страшным эффектом

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Ткачик Олеся
Российские оккупанты на фронте начали применять новое химическое оружие, сообщил командир специального разведывательного подразделения Денис Ярославский. По его словам, враг использует боеприпасы с люизитом — боевым ядовитым химическим веществом, имеющим запах похожий на цветы Пеларгонии, а цвет дыма — похожий на грязь.
Поражения от химического оружия
По его словам, тяжесть отравления зависит от дозы, а также времени пребывания в зараженной атмосфере.
По его словам, первые симптомы отравления, похожие на поражение перечным газом: жжение в органах дыхания, зуд открытых участков кожи. Кроме того, он добавил, что характер снаряда с люизитом: поражение газа около 50-60м, сильнейший эффект в месте попадания.
Он подчеркнул, что при поражении этим химическим оружием нужно снять всю одежду и утилизировать ее. Далее необходимо помыться содовым раствором (приготовление – 1чайная ложка на 200мл воды). После этого должна быть произведена эвакуация.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Государственный департамент США констатировал , что российская армия применила хлорпикрин против украинских войск, а также использовала химические средства для подавления беспорядков, нарушающих Конвенцию о запрещении химического оружия.
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