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Оккупанты начали применять против ВСУ новое химическое оружие со страшным эффектом

Как сообщил командир специального разведывательного подразделения Денис Ярославский, враг начал использовать против ВСУ новое страшное химическое оружие

сегодня, 19:11
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российские оккупанты на фронте начали применять новое химическое оружие, сообщил командир специального разведывательного подразделения Денис Ярославский. По его словам, враг использует боеприпасы с люизитом — боевым ядовитым химическим веществом, имеющим запах похожий на цветы Пеларгонии, а цвет дыма — похожий на грязь.

Оккупанты начали применять против ВСУ новое химическое оружие со страшным эффектом

Поражения от химического оружия

"Люизит раздражает слизистую и органы дыхания. Признаки поражения люизитом можно увидеть уже через 3-5 минут после его попадания на кожу или в организм",
– рассказал Ярославский.

По его словам, тяжесть отравления зависит от дозы, а также времени пребывания в зараженной атмосфере.

"Характер поражения – нарывные язвы на коже и раздражение слизистых оболочек",
– рассказал Ярославский.

По его словам, первые симптомы отравления, похожие на поражение перечным газом: жжение в органах дыхания, зуд открытых участков кожи. Кроме того, он добавил, что характер снаряда с люизитом: поражение газа около 50-60м, сильнейший эффект в месте попадания.

"Прежде всего при вдыхании пара или аэрозоля поражаются верхние дыхательные пути. Легкая форма отравления проходит через несколько дней, тяжелая – сопровождается головной болью, спазмами в груди, рвотой, одышкой, потерей голоса и общей слабостью. Одна капля этого вещества, при попадании в глаза, приводит к потере зрения",
– рассказал военный.

Он подчеркнул, что при поражении этим химическим оружием нужно снять всю одежду и утилизировать ее. Далее необходимо помыться содовым раствором (приготовление – 1чайная ложка на 200мл воды). После этого должна быть произведена эвакуация.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Государственный департамент США констатировал , что российская армия применила хлорпикрин против украинских войск, а также использовала химические средства для подавления беспорядков, нарушающих Конвенцию о запрещении химического оружия.






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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid027Fd6ZxrQCjA9UW5KQUZnHdqYy4QgarzdSt6JpJyKYs47dSLWdBcYabzr3mHCs9ifl&id=100009523613366
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