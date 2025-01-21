Оккупанты на Запорожском направлении бунтуют: что происходит

Агент "АТЭШ" в составе ВС РФ сообщил в организацию о случае расправы в 64-й ОМСБр.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Инцидент произошел утром 14.01.2025 г. около н. п. Гуляйполе, оккупированной части Запорожской области. Механик-водитель из 5,45 мм автомата Калашникова ранил сержанта и застрелил командира отделения гранатометного взвода.

"Командование В/Ч 51460 боится повторных попыток расправы над офицерским и сержантским составом – они пытаются ввести новые ограничения по контролю личного оружия из-за этого случая. Как говорят солдаты этого подразделения, условия службы там невыносимы – к ним постоянно применяются пытки и устрашения, изымают мобильные телефоны. Командиры требуют взятки, а иногда просто отбирают зарплатные карты у рядовых солдат", – пишут в АТЕШ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что пропагандисты снова распространяют ложную информацию о российских ракетных ударах по Украине. Так, российские ресурсы распространяют информацию о гибели датского инструктора F-16 во время ракетного удара по Кривому Рогу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Министерство обороны Дании официально опровергло распространенную информацию. В своем заявлении они подчеркнули, что ни один из датских инструкторов-летчиков F-16 не погиб в Украине, а история, распространенная в российских медиа, выдумана.

"Министр обороны развенчал ложную российскую историю об убитом датском инструкторе F-16. Сейчас в российских СМИ распространяется информация о том, что неназванный инструктор датского истребителя F-16 погиб вчера во время ракетных обстрелов в Украине", – пишут в ведомстве. Подобные фейки служат для продвижения нарратива о войне России против НАТО и попыток оправдать ее террористические атаки на Украину.