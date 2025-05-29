Оккупанты могли ударить по Украине ночью новыми реактивными беспилотниками

Сегодня рано утром противник атаковал Украину новым типом ударного реактивного БПЛА "Дань-М". Эти БПЛА были запущены группой из Крыма. Об этом сообщил специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов.

БПЛА "Дань-М"

"Дань-М" — это реактивная мишень для тренировки и проверки ПВО, которую РФ переделала на ударный БПЛА.

"Аналогично мы переделывали в начале войны реактивные БПЛА "СТРИЖ", но мы это делали из-за отсутствия у нас крылатых ракет и ударных БПЛА дальнего радиуса поражения. А зачем Россия сделала эту модификацию, непонятно. Разве что количество данных БПЛА у них велико. В оригинале мишень имеет красный цвет, но в данном случае цвет ее корпуса изменили", – пишет специалист.

Время полета – 25-40 минут.

Скорость 400-750 км/ч.

Высота полета до 9 км.

Из соображений информационной безопасности не сообщается о судьбе этой группы ударных БПЛА.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что военные РФ атаковали Пологовский район Запорожья управляемыми авиабомбами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

На рассвете враг атаковал КАБами село Верхняя Терса. По меньшей мере, пять авиабомб сбросили на частную застройку. Разрушены и повреждены жилые дома. Под завалами оказались люди. Ранение получил 49-летний мужчина. Позже глава области сообщил, что в результате российской атаки по Пологовскому району один человек погиб, еще один – ранен.