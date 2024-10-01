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Оккупанты минируют Харьковщину и самовольно покидают позиции

На Харьковском направлении ситуация усложнилась

сегодня, 10:33
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Недилько Ксения

Оперативная обстановка в Харьковском направлении осложнилась и характеризуется увеличением активности противника. Силы обороны Украины сдерживают давление российских оккупационных войск. Об этом в утренней сводке сообщили в оперативно-тактической группировке "Харьков", информирует портал "Комментарии".

Оккупанты минируют Харьковщину и самовольно покидают позиции

Иллюстративное фото

В районе населённого пункта Глубокое противник продолжает проводить активные мероприятия по установлению минных заграждений.

В районе Лукьянцев оккупанты закрепляются на занимаемых позициях 380 мотострелкового полка 47 танковой дивизии 1 танковой армии, в то же время среди личного состава полка продолжают отмечаться случаи самовольного покидания позиций.

В Волчанске противник за прошедшие сутки более десяти раз пытался штурмовать позиции Сил обороны Украины, понес потери в живой силе и технике и отступил. В настоящее время осуществляют единичное перемещение личного состава для эвакуации потерь и пополнения текущего некомплекта личного состава.

Потери врага за минувшие сутки составили 202 человека, из них безвозвратные – 134, санитарные – 67.

Также в Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 100 единиц вооружения и военной техники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

На одном из направлений замечены чеченцы, а россияне роют тоннели между домами

В районе Лукьянцев отмечено нахождение подразделений "Ахмат" противника. В районе Старицы противник продолжает выполнять мероприятия по инженерному оборудованию позиций, установке новых инженерных заграждений и проведению логистического обеспечения. В Волчанске враг усилил воздушную разведку с целью выявления подразделений сил обороны Украины, осуществляет единичные перемещения личного состава для пополнения текущих потерь. Отмечено проведение инженерных работ по обустройству противником тоннелей для скрытого перемещения между соседними домами.



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