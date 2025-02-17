Оккупанты массово задействуют авиацию: что известно

Второй день наблюдается высокая активность авиации над оккупированным Мариуполем и районом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации, экссоветника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

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"Заходят с моря (юго-востока), далее в направлении север и северо-запад.

Пуска и обратно. Судя по траектории – основная зона атаки – Новопавловское направление", – отметил Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что агент партизанского движения "АТЕШ" среди военнослужащих 344-го радиотехнического полка (в/ч 30986 ВКС РФ) провел диверсию, выведя из строя комплекс РЭБ РП-377ЛА "Лорандит". Он незаметно засыпал сахар в топливный бак, после чего успешно скрылся. Роковую неисправность обнаружили только на третий день. Агент уже находится в безопасности, отмечают в АТЕШ.

"Командование части пытается скрыть факт диверсии от высшего начальства, но теперь им придется отвечать за то, что саботаж устраивают военнослужащие", – отмечают в "АТЭШ".

"Лорандит" – малогабаритный РЭБ-комплекс для радиоконтроля, пеленгирования и подавления сигналов. Он принят на вооружение в 2019 году и активно применяется в войне против Украины. Стоимость комплекса превышает 20 млн. рублей, а производство новых единиц сейчас крайне проблематично.