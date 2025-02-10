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Оккупанты массово стягивают тяжелую технику на еще одно направление

Россияне стягивают технику на Запорожское направление

сегодня, 08:37
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Недилько Ксения

На оккупированных территориях Донбасса агенты движения сопротивления фиксируют нетипичное перемещение гусеничной техники из Донецкого направления в направление Розовско-Пологовской агломерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации, экс-советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Оккупанты массово стягивают тяжелую технику на еще одно направление

Перебрасывание техники оккупантов из РФ. Фото: Петр Андрющенко

"Перевозка тягачами класса БМП/БМД без мангалов и нанесенной тактической маркировки в состоянии новой.

Направление и предыдущее количество до 10 тягачей в очередной раз подтверждают попытку россиян сформировать резерв и потенциальную ударную группировку в Запорожской области по ЛБС в районе Гуляйполя – Новопавловское направление", – отмечает Андрющенко.

Ранее портал "Комментарии" писал, что командование российской армии начало выведение отдельных зенитно-ракетных подразделений из Крыма в Россию. Это решение продиктовано не только ударами сил обороны Украины по нефтебазам и военной инфраструктуре, но и общественным давлением в России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию партизанского движения "АТЕШ".

Часть комплексов, включая установки 31 дивизии ПВО, уже передислоцируется с оккупированного полуострова на новые позиции.

"Оккупанты понимают, что этот шаг создает критические бреши в обороне Крыма, но они не имеют другого выхода. В результате уязвимыми остаются аэродромы, военные склады и Керченский мост", — отмечают агенты.

Атаки украинских дальнобойных дронов демонстрируют, что путинский режим неспособен защитить военные объекты в Белгородской, Курской, Воронежской областях и других регионах России. "Им приходится рисковать, поскольку потери нефтебаз и логистических узлов в России уже достигают критической отметки. Путинский режим может упустить возможность эффективно снабжать свои войска топливом, что неизбежно скажется на их боеспособности на фронте", — пишут в "АТЕШ".



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