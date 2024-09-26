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Оккупанты массово сбрасывают КАБы на Запорожье: последствия

8 человек получили ранения при обстреле Запорожья

сегодня, 08:08
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Недилько Ксения

Вчера вечером оккупанты нанесли пять авиаударов (предварительно – КАБами) по территории Запорожья и Запорожского района. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова и Нацполиции.

Оккупанты массово сбрасывают КАБы на Запорожье: последствия

Обстрелянный дом. Фото: Иван Федоров

Восемь человек ранены в результате ночных обстрелов Запорожья. В результате одного из ударов взрывной волной и осколками поврежден многоквартирный дом. Еще одно попадание произошло рядом с частным домом.

Россияне попали в жилую застройку и территорию одного из промышленных предприятий.

Повреждены частные дома. На местах работают полицейские, взрывотехники, парамедики полиции, спасатели и другие профильные службы.

Сначала сообщалось, что ранения получили четыре женщины, двое мужчин и 14-летний мальчик. Двое раненых во время ночного вражеского обстрела – в больнице.

Мужчина в тяжелом состоянии, женщина в состоянии средней тяжести.

Позже общее количество раненых выросло до 8 человек.

Всего за сутки оккупанты нанесли 424 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области.

Войска россии осуществили 8 авиационных ударов по Запорожье, Каменскому, Малиновке и Левадному.

232 БпЛА разной модификации атаковали Беленькое, Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.

8 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку и Роботино.

176 артобстрелов нанесено по территории Приморского, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Верхней Терсы и Левадного.

Поступили 126 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

"Запускать удары по гражданскому населению еще и ночью – верх цинизма россии.

Россия – это страна террорист. Мир должен остановить этот беспредел!!!" – подчеркнул глава ОВА.

Оккупанты массово сбрасывают КАБы на Запорожье: последствия - фото 2
Оккупанты массово сбрасывают КАБы на Запорожье: последствия - фото 3
Оккупанты массово сбрасывают КАБы на Запорожье: последствия - фото 4
Оккупанты массово сбрасывают КАБы на Запорожье: последствия - фото 5
Оккупанты массово сбрасывают КАБы на Запорожье: последствия - фото 6
Оккупанты массово сбрасывают КАБы на Запорожье: последствия - фото 7
Оккупанты массово сбрасывают КАБы на Запорожье: последствия - фото 8
Оккупанты массово сбрасывают КАБы на Запорожье: последствия - фото 9



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