Оккупанты массово перебрасывают «живую силу» на горячие направления (ВИДЕО)

На оккупированной территории Украины, а именно в Донецкой и Запорожской областях партизаны движения сопротивления фиксируют массовый переброс живой силы противника после длительного "затишья".

Перебрасывание техники оккупантов из РФ. Фото: Петр Андрющенко

Видео с кучей военной техники публикует советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко, который отмечает, что направление движения снова изменилось.

"Теперь с Новоазовского направления в сторону Бердянска и от Бердянска на север в сторону линии фронта.

Перевозят как грузовиками, так и автобусами.

Также начались заново наполняться базы в Мариупольско-Бердянской агломерации. Как мы предполагали – входим в стадию накопления ресурса и постепенной активизации перемещений после определенного замедления прошедших недель", – отмечает Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты прячут военную технику, прикрываясь курсантами. Так, новая военная база оборудована посреди гражданского квартала в оккупированном Мариуполе. Размещение военной техники показал советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

"Теперь соединена с "полицейской академией" российского образца. Мало самих оккупантов и теперь еще военную технику паркуют, прикрываюсь курсантами. Сложная для моральной оценки история. Поэтому просто фиксируем факт и надеемся на недолгое ее существование", — пишет Андрющенко.

Также "Комментарии" писали, что оккупанты перебрасывают технику и живую силу, пополняя важные направления. Перемещение военной техники фиксируют агенты движения сопротивления. Из Бердянского направления в сторону Волновахи фиксируются численные активные движения по малым автомобильным колоннам по 4-6 единиц грузовиков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, публикующего кадры Мариупольского сопротивления.

Перемещение военной техники в виде гусеничной или колесной бронетехники на минимальном уровне по сравнению с октябрем и ноябрем. Замедлилось, но не исчезло перемещение со стороны России через Новоазовск и дальше через Мариуполь. Здесь двигаются группами по два-три грузовика, преимущественно живая сила. Маркировка "V". Пытаются максимально подкреплять Кураховский и Времеевский отрезки. "О северокорейских инструкторах. Более двух недель не фиксируем их присутствие по всему оккупированному Приазовью", — отмечает Андрющенко.