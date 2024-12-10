logo

BTC/USD

97436.07

ETH/USD

3749.10

LTC/USD

113.62

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты массово перебрасывают живую силу на горячие направления (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты массово перебрасывают живую силу на горячие направления (ФОТО)

Оккупанты изменили маршрут перебрасывания живой силы, заявил Андрющенко

сегодня, 08:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На Донетчине оккупанты продолжают усиленно перебрасывать живую силу из лагерей подготовки Приазовской части Мариупольско-Бердянской агломерации. Об этом сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

Оккупанты массово перебрасывают живую силу на горячие направления (ФОТО)

Перебрасывание техники оккупантов из РФ. Фото: Петр Андрющенко

По его данным, главное отличие от прежних перебрасываний – это изменение логистики. Теперь маршрут проложен не через Волноваху, а через Никольскую громаду и/или развилку в районе с. Гранитное по трассе Мариуполь- Донецк в сторону Великой Новоселки.

"Россияне начали активно использовать гражданский транспорт для перевозки или буксировки военных грузиков, багги и квадроциклов. Подобная транспортировка происходит с территории россии через Мариуполь на Бердянское направление. Самый вероятный пункт назначения – Приморск и Токмак.

Снова наблюдаем практику ночевки личного состава в гражданских многоэтажках. Наибольшая концентрация – исходная часть города, приближенная к выезду в сторону Никольского и Мангуша", – сообщает Андрющенко.

По его мнению, приоритетность направлений назначения перемещения военной силы в сторону Кураховского и Времеевского отрезков. Переброска на Покровское направление или активные перемещения в Запорожскую область не фиксируются, добавляет Андрющенко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что оккупанты перебрасывают технику и людей ближе к фронту. Россияне стягивают новоконтрактников и подразделения с фронта на ротацию в Мариупольско-Бердянскую агломерацию. С конца прошлой недели все базы снова заполнены, а полигоны в Бабах-Тараме и в Новопетровке (рядом с Бердянском) в активной фазе тренировок. Кроме того, на местах оккупанты возобновили разговоры о подготовке наступления в Запорожской области без подробностей и деталей.

Оккупанты массово перебрасывают живую силу на горячие направления (ФОТО) - фото 2
Оккупанты массово перебрасывают живую силу на горячие направления (ФОТО) - фото 3
Оккупанты массово перебрасывают живую силу на горячие направления (ФОТО) - фото 4




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости