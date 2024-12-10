Оккупанты массово перебрасывают живую силу на горячие направления (ФОТО)

На Донетчине оккупанты продолжают усиленно перебрасывать живую силу из лагерей подготовки Приазовской части Мариупольско-Бердянской агломерации. Об этом сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

Перебрасывание техники оккупантов из РФ. Фото: Петр Андрющенко

По его данным, главное отличие от прежних перебрасываний – это изменение логистики. Теперь маршрут проложен не через Волноваху, а через Никольскую громаду и/или развилку в районе с. Гранитное по трассе Мариуполь- Донецк в сторону Великой Новоселки.

"Россияне начали активно использовать гражданский транспорт для перевозки или буксировки военных грузиков, багги и квадроциклов. Подобная транспортировка происходит с территории россии через Мариуполь на Бердянское направление. Самый вероятный пункт назначения – Приморск и Токмак. Снова наблюдаем практику ночевки личного состава в гражданских многоэтажках. Наибольшая концентрация – исходная часть города, приближенная к выезду в сторону Никольского и Мангуша", – сообщает Андрющенко.

По его мнению, приоритетность направлений назначения перемещения военной силы – в сторону Кураховского и Времеевского отрезков. Переброска на Покровское направление или активные перемещения в Запорожскую область не фиксируются, добавляет Андрющенко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что оккупанты перебрасывают технику и людей ближе к фронту. Россияне стягивают новоконтрактников и подразделения с фронта на ротацию в Мариупольско-Бердянскую агломерацию. С конца прошлой недели все базы снова заполнены, а полигоны в Бабах-Тараме и в Новопетровке (рядом с Бердянском) в активной фазе тренировок. Кроме того, на местах оккупанты возобновили разговоры о подготовке наступления в Запорожской области без подробностей и деталей.



